Пугачеву могут посадить на пять лет за восхваление Дудаева

Певице Алле Пугачевой может грозить уголовное дело из-за высказываний о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Поводом для проверки стали положительные слова звезды о политике. Она назвала его «порядочным человеком» и выразила сожаление, что не смогла предотвратить его смерть.

Все это попадает под статью 205.2 УК России об оправдании терроризма. Теперь исполнительнице может грозить до пяти лет колонии.

Ранее адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал в суд на Пугачеву из-за ее высказываний о Дудаеве. Сумма иска составила 1,5 миллиарда рублей. По словам юриста, звезда оскорбляла армию, восхваляя лидера чеченских сепаратистов.

* Запрещенная в России террористическая организация