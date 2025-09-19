Пугачеву могут лишить ежегодного дохода в России почти на 30 млн

Shot: Пугачеву хотят лишить дохода в России за хиты почти на 30 млн рублей

Алла Пугачева может лишиться ежегодного дохода в 28 миллионов рублей, который она получает в России за свои хиты. Недавно певица заявила, что не представляет свою жизнь без родины, сообщил Telegram-канал Shot .

Адвокат Александр Трещев расширил свой иск к известной певице на 1,5 миллиарда рублей, добавив требование лишить ее права зарабатывать на авторских отчислениях. В России ежегодно она получает 28 миллионов рублей за использование своих треков на различных платформах.

«Сами средства распределяются через Российское авторское общество. По словам адвоката, доходы от написанных ранее песен (в том числе и в советское время) „не должны спонсировать антироссийские настроения“», — отметили авторы публикации.

Депутат Виталий Милонов предложил забрать замок Аллы Пугачевой в Подмосковье в собственность государства.

По его мнению, недвижимость следует передать детям-сиротам, чьи отцы погибли в зоне СВО. Кроме того, Пугачевой может грозить срок из-за высказываний о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве в недавнем интервью.