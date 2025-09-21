После интервью Пугачевой в Госдуме предложили «как-то останавливать» предателей Родины

Популярных людей, которые становятся предателями родины, необходимо останавливать. Об этом РИА «Новости» заявил актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Он прокомментировал интервью певицы Аллы Пугачевой иноагенту Катерине Гордеевой*. Парламентарий отметил, что артистка продолжает являться гражданкой России, но выступает с антироссийскими высказываниями.

«Время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то, лидерами общественного мнения», — подчеркнул Певцов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Пугачева может потерять ежегодный доход от своих хитов. За использование песен на российских платформах она получает 28 миллионов рублей. Если суд удовлетворит иск адвоката Александра Трещева, артистке перестанут выплачивать эти деньги.

Пугачевой также может грозить уголовное дело из-за положительных слов о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия** Джохаре Дудаеве.