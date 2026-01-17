Сегодня 16:17 Профессия — хороший человек. Друзья и коллеги простились с Игорем Золотовицким Семья и друзья попрощались в актером Игорем Золотовицким в МХТ имени Чехова 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Знаменитости

Россия

Спектакль

Театры

Актеры

Иван Ургант

Константин Эрнст

Артисты

В день прощания с заслуженным артистом России и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким главный зал МХТ имени Чехова заполнился до отказа. Родные, друзья, коллеги и ученики заняли все места и собрались за сценой, чтобы еще немного побыть рядом с человеком, чье тепло и чувство юмора всегда их спасали.

Редкий дар и крепкая дружба

Художественный руководитель театра Константин Хабенский заявил, что Золотовицкий обладал редким даром располагать к себе людей и объединять их. «За считаные секунды умел снять барьер возрастной, социальный, статусный — какой угодно», — подчеркнул он. Актер отметил, что Золотовицкий стал его старшим наставником и товарищем. Весь свой опыт он передавал ненавязчиво и тактично, с тонким юмором. Обращаясь к собравшимся, Хабенский зачитал письмо бывшего ректора Школы-Студии МХАТ Анатолия Смелянского. В своем послании к супруге ушедшего из жизни артиста он подчеркнул, что Золотовицкий стал не просто его сменщиком, а частью жизни.

Фото: РИА «Новости»

«В страшном сне не мог представить, что переживу его. Он был заряжен на столетия: неутомимый, умный, веселый человек, которому пришлось вести Школу в самые трудные годы», — процитировал Хабенский послание бывшего ректора. Актер Владимир Машков заявил, что познакомился с Золотовицким после одного из спектаклей и между ними сразу зародились дружеские отношения. «Это были встречи с абсолютно талантливым человеком», — отметил он.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признался, что жалеет об упущенной возможности сказать давнему другу о том, насколько он его ценил.

«Никогда не хватает времени сказать человеку о том, как ты его любишь! Я, Игореш, не успел тебе сказать. Но надеюсь, ты видишь это сейчас и здесь», — заявил он. Актер Геннадий Ветров добавил, что Золотовицкому можно присвоить звание хорошего человека, которое, наряду с актерским талантом, стало его призванием.

Фото: РИА «Новости»

Всегда хотел, чтобы люди улыбались

Актер Игорь Верник в своем выступлении обратился напрямую к Золотовицкому и рассказал о том, как впервые его увидел. «Когда я поступил в Школу-студию МХАТ, то сразу увидел тебя, потому что в наших маленьких коридорах ты был большой. Вокруг тебя был юмор, к тебе все тянулись», — заявил он. Он добавил, что Золотовицкий сочетал в себе выдающийся актерский талант и огромную человеческую теплоту.

Как человек, с которым всегда смешно. Ты нуждался и хотел серьезных проявлений. Когда ты, мальчишка-студент, стал ректором Школы-студии МХАТ, в этом проявилась высочайшая справедливость и мудрость жизни.

Верник подчеркнул, что Золотовицкий не ушел — остался в своих студентах и выпускниках, с которыми поделился искрой таланта и человеческой теплотой. МХТ имени Чехова никогда не видел такого, чтобы люди не улыбались, когда Игорь Золотовицкий находится на сцене, заявил телеведущий Иван Ургант. Он выразил уверенность, что актер сейчас нашел бы нужные слова, чтобы все почувствовали, что жизнь продолжается. «Игорь излучал эту жизнь, доброту и юмор. Все радовались, когда он появлялся, потому что это был праздник. У меня нет ощущения, что Игорь ушел, он остался со мной, в моем сердце, в моей семье», — сказал Ургант.

Фото: РИА «Новости»

Телеведущий отметил, что за сценой собралась огромная толпа, превышающая числом тех, кто сидит в зале. Все эти люди пришли к Золотовицкому, чтобы в последний раз его увидеть. «У него было важное слово, и, когда он его произносил, хотелось жить. Поэтому, когда мы встретимся с Игорем, я обязательно у него спрошу: „Как мы с тобой попрощались?“ И он скажет: „Роскошно“».

Предсмертное напутствие Игоря Золотовицкого

Сыновья ушедшего из жизни актера Александр и Алексей заявили, что отец во время госпитализации не потерял чувства юмора. Он, когда реаниматолог спросил о самочувствии, поднял большой палец руки вверх и сказал: «Во!» Братья подчеркнули, что это стало главным уроком отца: смеяться смерти и страху в лицо, распространяя среди окружающих легкость и радость. «Я действительно не понимаю, что делать, но в самые темные минуты вспоминаю, что есть этот меч из легкости и щит. Мне будет тебя очень не хватать», — заявил Алексей Золотовицкий. После завершения церемонии прощания гроб с телом заслуженного артиста России вынесли из МХТ имени Чехова под аплодисменты. Катафалк отправился в храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках для отпевания. Похоронят Игоря Золотовицкого на Троекуровском кладбище.