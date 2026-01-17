«Игорь всегда нас спасал»: Ургант рассказал об искрометном юморе Золотовицкого

Собравшиеся в Основном зале МХТ имени Чехова стали свидетелями исторического события, когда актер Игорь Золотовицкий находится на сцене, а никто из зрителей не улыбается. Об этом заявил пришедший проститься с заслуженным артистом России телеведущий Иван Ургант.

Он подчеркнул, что Золотовицкий бы этого не простил. Актер всегда подмечал различные тонкости, которые можно было превратить в шутку.

«Игорь всегда нас спасал, когда мы приходили прощаться с нашими родителями, друзьями, которые нас воспитали, которые сделали нас лучше. Он всегда находил самые лучшие слова и делал так, чтобы мы чувствовали, что наша жизнь продолжается», — заявил Ургант.

Телеведущий добавил, что у него отсутствует ощущение, что Золотовицкого больше нет, потому что он навсегда останется в его сердце.

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался в 64 года от рака. В субботу, 17 января, в МХТ имени Чехова началась гражданская панихида. После окончания церемонии гроб с телом Золотовицкого доставят на Троекуровское кладбище.