«Урок на всю жизнь»: дети Золотовицкого рассказали о последних словах отца

Александр и Алексей Золотовицкие поделились последними словами, которые сказал им отец перед смертью. Они же стали для них его последним уроком.

«Когда его должны были увезти в реанимацию и он уже был в тяжелом состоянии, пришли реаниматологи, медсестры. Он (реаниматолог — прим. ред.) говорит: „Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?“ И папа, выйдя из какого-то сна, очень сосредоточенно на него посмотрел — вы все знаете этот папин взгляд — и сказал: „Во!“» — рассказал Александр, подняв большой палец вверх.

Это были последние слова Золотовицкого. Его сыновья считают, что так он дал им последний урок: научил смеяться смерти, страху прямо в лицо.

Они рассказали, что на вопрос о самочувствии отец всегда отвечал: «Давно так хорошо не было». Братья сравнили Золотовицкого с Дон Кихотом, говоря о его способности дарить легкость и радость.

«Я действительно не понимаю, что делать, но в самые темные минуты вспоминаю, что есть этот меч из легкости и щит. Мне будет тебя очень не хватать», — завершил Алексей.

Ургант рассказал, как Золотовицкий спасал всех своим юмором. Телеведущий добавил, что он навсегда останется в его сердце.