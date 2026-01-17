Сегодня 12:04 «Сложно привыкать к слову „был“». Хабенский попрощался с Золотовицким Хабенский заявил о даре Золотовицкого снимать за секунды любой барьер 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий обладал талантом объединять вокруг себя людей. Об этом на церемонии прощания с ним вспомнил художественный руководитель МХТ имени Чехова и актер Константин Хабенский.

«Сложно привыкать к слову „был“ по отношению к Игорю Яковлевичу, но приходится. Игорь Яковлевич был одарен, владел талантом объединять вокруг себя людей. За считаные секунды умел снять барьер возрастной, социальный, статусный — какой угодно», — подчеркнул он. Хабенский отметил, что люди рядом с Золотовицким при этом начинали просто разговаривать, легко и с юмором. Такое умение артист назвал редким даром. «Не стало нашего друга, не стало моего старшего товарища, наставника, потому что он щедро делился и пониманием ситуации, и своим опытом, причем делал это ненавязчиво, легко, с хорошим чувством юмора и такта», — добавил Хабенский.

Он также прочитал письмо бывшего ректора Школы-студии МХАТ Анатолия Смелянского, который тот направил жене Золотовицкого Вере Харыбиной.

«В середине ночи узнал про катастрофу в Москве. Для меня это личный удар. Игорь был не просто моим сменщиком, а частью моей жизни. Получилось, что он вел Школу 13 лет — ровно столько, сколько Олег Табаков и я сам. В страшном сне не мог представить, что переживу его. Он был заряжен на столетия: неутомимый, умный, веселый человек, которому пришлось вести Школу в самые трудные годы, гораздо более трудные, чем выпали на долю Олега и мою. Он выстоял, он не сломался. Его никогда не забудут», — процитировал Хабенский его послание. В обращении к супруге Золотовицкого Смелянский заметил, что не жалеет о решении предложить ему возглавить Школу-студию МХАТ. «С тайной гордостью могу сказать, что он оправдал все мои надежды. Он был для меня все эти годы младшим братом. Чудовищно, что я пережил его, но так устроен мир», — заключил он. Церемония прощания с Игорем Золотовицким проходит на Основной сцене МХТ имени Чехова в Камергерском переулке. Он скончался в возрасте 64 лет из-за стремительно прогрессировавшего рака. Золотовицкого похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.