Эрнст признался, что не успел сказать Золотовицкому о своей любви

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признался в любви к ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому на церемонии прощания. Он также отметил особую способность актера создавать ощущение дома.

«Я знаком с Игорем большую часть нашей жизни. И где бы он ни был — в театре, в Школе-студии, в Доме актера — всегда создавал ощущение дома, ощущение семьи. Он это все организовывал, но как делал дома», — поделился Эрнст.

Гендиректор Первого канала добавил, что Золотовицкий был выдающимся педагогом и ректором. Эрнст рассказал, что не успел сказать своему давнему другу, как сильно его любит.

«Знаете, никогда не хватает времени сказать человеку о том, как ты его любишь! Я, Игореш, не успел тебе сказать. Но надеюсь, ты видишь это сейчас и здесь», — сказал он.

Актер Владимир Машков назвал Золотовицкого абсолютно талантливым человеком. Общение с ним он назвал невероятно яркими, легкими и творческими дружескими вечерами.