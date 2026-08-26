Сегодня 02:25 По ней скорбит вся Америка. Чем прославилась Долли Партон Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Легенда картри-музыки Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. Всего за четыре дня до ухода она давала интервью, в котором рассказывала о больших планах на будущее, а теперь родственники планируют похороны звезды. Чем знаменита артистка, кроме ярких нарядов и песен о любви, рассказал 360.ru.

Королева кантри-музыки О смерти певицы объявил в Instagram* ее племянник Брайан Сивер. Он с детства выезжал с тетей на гастроли, а затем более 20 лет возглавлял ее службу безопасности.

Фото: Nancy Barr Brandon/MediaPunch/imago stock&people / www.globallookpress.com

«Это видеообращение Долли попросила меня сделать много лет назад, еще до того, как я полностью осознал это как будущую реальность», — сказал он. Партон родилась в 1946 году в семье фермера из штата Теннесси. У нее было 11 братьев и сестер, приходилось голодать и донашивать одежду за старшими. В шестилетнем возрасте девочка начала играть на гитаре, собранной из мандолины и струн от бас-гитары, и петь в церковном хоре, еще через год написала первую песню.

Фото: American Pictorial via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

После школы Партон переехала в Нэшвилл, стала выступать в клубах и сочинять для других исполнителей. Ее заметил звезда кантри Портер Вагонер. Он пригласил девушку на роль соведущей The Porter Wagoner Show и помог заключить контракт со звукозаписывающей компанией. Саундтрек к «Телохранителю» Творческий союз с Вагонером принес ей широкую известность и один из главных хитов. В 1974 году Партон ушла из телешоу и выпустила прощальную песню I Will Always Love You. Она рассказала журналу People, что написала ее за одну ночь.

Когда я собралась уходить, обстановка была не очень хорошая. Поэтому я вернулась домой, и эта песня просто пришла ко мне. На следующее утро я сказала: «Вот что я чувствую». По его лицу текли слезы. Долли Партон Кантри-певица

Песня дважды возглавляла кантри-чарты, но стала мегахитом только после того, как в исполнении Уитни Хьюстон прозвучала в фильме «Телохранитель» 1992 года.

Фото: Кадр из фильма «Телохранитель». Kasdan Pictures/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Композиция Joshua принесла певице первое место в кантри-чартах, Coat of Many Colors — четвертое. С песней Jolene она попала в рейтинг Billboard Hot 100. Партон получила место в Зале славы кантри-музыки. Долли Партон в кино На Партон обрушилась волна критики за решение отступить от кантри в сторону поп-музыки и попробовать себя в кино в 1980 году. Она снялась в фильме «9 до 5» и записала к нему саундтрек, получивший первое место в Hot 100 и номинацию на «Оскар». На съемочной площадке певица подружилась с культовыми актрисами Лили Томлин и Джейн Фондой, они поддерживали связь долгие годы.

Фото: imago stock&people/imago stock&people / www.globallookpress.com

После успеха картины артистка получила роли в фильмах «Лучший маленький бордель в Техасе» с Бертом Рейнольдсом, «Стразы» с Сильвестром Сталлоне, «Стальные магнолии» с Ширли Маклейн и «Радостный шум» с Куин Латифой.

Интересно Долли Партон удостоена 11 премий «Грэмми», три American Music Awards, две номинации на «Оскар» и одну победу. Она стала одной из семи женщин-исполнительниц, получивших награду Ассоциации кантри-музыки «Артист года».

Яркая жизнь Партон легла в основу мюзикла «Долли: Настоящий оригинальный мюзикл». Его премьера состоялась в Нэшвилле в июле 2025 года. Крестная мать Майли Сайрус В юности Партон стеснялась веснушек и щели между зубами, но любила наряжаться. Она наносила яркий макияж, делала маникюр и надевала обтягивающую одежду. В будущем утрированно гламурный стиль с большим количеством страз, париками и следами пластических операций стал ее визитной карточкой.

Фото: m78/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Именно Партон принадлежит фраза: «Нужно много денег, чтобы выглядеть так дешево». Она обронила ее в шутку, объясняя, что за ярким образом стоит работа целой команды и большие деньги. Партон не боялась взращивать конкурентов. Она активно сотрудничала с молодыми исполнителями, ставшими звездами мировой величины, такими как Бейонсе и Сабрина Карпентер. Певица является крестной матерью Майли Сайрус. Спонсор больниц и вакцины Moderna Последние десятилетия Партон не выпускала таких хитов, как на пике карьеры, но успешно вела бизнес и занималась благотворительностью. Телекомпания Sandollar, соосновательницей которой она являлась, выпустила сериал «Баффи — истребительница вампиров» и серию фильмов «Отец невесты».

Фото: Jason Moore/Global Look Press / www.globallookpress.com

Певица выкупила долю тематического парка Silver Dollar City в Теннесси, переименовала в Dollywood и увеличила его площадь вдвое, пристроив спа-центр, коттеджи, театр-ресторан и аквапарк. Часть заработанных средств Партон направляла в фонд Dollywood, который выдавал стипендии на обучение в колледже и рассылал книги детям в ее родном округе Севир. В 2022 году Джефф Безос пожертвовал на эти проекты 100 миллионов долларов.

Фото: Photo by Tina Rowden/2018 Warn/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Партон спонсировала открытие больницы и работу медицинского центра Университета Вандербильта, где лечилась от лейкемии ее племянница. В 2020 году она выделила миллион долларов на исследования COVID-19, которые легли в основу вакцины Moderna. Проблемы со здоровьем после смерти мужа Состояние певицы резко ухудшилось после смерти единственного мужа Карла Томаса Дина 3 марта 2025 года. Они познакомились в мае 1966 года и с тех пор не расставались. Супруг вел непубличную жизнь, но во всем поддерживал Партон.

Фото: IMAGO/AdMedia/Starface/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В декабре 2025 года она планировала дать серию концертов в Лас-Вегасе, однако за три месяца отложила выступления из-за проблем со здоровьем. В течение следующих месяцев Партон рассказывала в соцсетях об успешном лечении и больших планах на будущее. За четыре дня до смерти, 21 августа 2026 года, певица рвалась вернуться в строй.

Хотя я все еще восстанавливаюсь, я все еще работаю! <…> У меня еще так много планов, поэтому я буду продолжать работать столько, сколько смогу, чтобы увидеть, как все это воплотится в жизнь. Долли Партон Кантри-певица