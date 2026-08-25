Трамп распорядился приспустить флаги в знак траура по Долли Партон

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью легенды кантри-музыки Долли Партон и распорядился приспустить на неделю флаги по всей стране в ее честь. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social .

Американский лидер назвал Партон одной из величайших кантри-певиц. По его словам, это невосполнимая утрата для миллионов людей. Таких, как Партон, никогда не было и не будет.

«В ее честь я опускаю американский флаг по всей территории Соединенных Штатов на неделю, начиная с сегодняшнего вечера в 18:00 (11:00 по московскому времени). Покойся с миром, Долли! Весь мир любит тебя», — написал Трамп.

Долли Партон умерла на 82-м году жизни. Племянник певицы Брайан Сивер сообщил о ее смерти в соцсетях.