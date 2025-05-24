Pfizer и Moderna обязали предупреждать о рисках вакцин от COVID-19 для мужчин

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало расширить предупреждения о рисках для молодых мужчин на этикетках для вакцин против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе фармацевтической компании Moderna.

Аналогичное письмо от FDA получило руководство компании Pfizer. В требовании указали, что вакцины на основе мРНК могут влиять на риск воспаления сердечной оболочки и сердечной мышцы у подростков и молодых мужчин. Решение приняли на основе результатов проведенного исследования.

Вакцины от Pfizer и Moderna содержали предупреждения о том, что могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В предыдущих этикетках рискованный возрастной диапазон указывали как 18-24 года для Moderna и 12-17 лет для Pfizer. Теперь информацию обновят, чтобы охватить мужчин в возрасте 16-25 лет для обеих вакцин.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцины Pfizer и Moderna воспринимаются организмом как инородная информация.