Маск остался богатейшим человеком мира, Безос неожиданно выбыл из тройки

Бизнесмен Илон Маск второй год подряд стал богатейшим человеком мира с состоянием в 839 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует обновленный список Forbes .

Второе и третье места заняли сооснователи Google Ларри Пейдж (257 миллиардов) и Сергей Брин (237 миллиардов). Основатель Amazon Джефф Безос впервые за 10 лет выпал из тройки, оказавшись на четвертом месте с состоянием в 224 миллиарда.

Восемь из десяти первых мест занимают американцы, еще двое — владелец холдинга LVMH (в состав которого входят Christian Dior, Louis Vuitton и многие другие модные бренды) француз Бернар Арно и глава Zara испанец Амансио Ортега. Самый богатый россиянин в списке — Алексей Мордашов — занимает 57-е место с состоянием в 37 миллиардов долларов.

Ранее жительница британского Ноттингема из-за технического сбоя ненадолго стала намного богаче Маска.