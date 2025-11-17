Том Круз получил почетную премию «Оскар» за вклад в кинематограф

Американского актера Тома Круза наградили почетной премией «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщила пресс-служба американской киноакадемии.

Такие же премии получили актер Дебби Аллен и художник-постановщик Винн Томас.

Кроме того, актрису и певицу Долли Партон удостоили гуманитарной премии имени Джина Хершолта за активную благотворительную деятельность. Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе в центре Ovation Hollywood.

Крузу в июле исполнилось 63 года. За месяц до этого его включили в Книгу рекордов Гиннесса как человека, совершивший самое большое количество прыжков с горящим парашютом.

Звезду четыре раза номинировали на «Оскар» с работами в картинах «Лучший стрелок: Маверик», «Магнолия», «Джерри Магуайер» и «Рожденный четвертого июля». В киноакадемии отмечали неоценимый вклад Круза в индустрию во время коронавирусных ограничений.