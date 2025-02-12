«Отдадим эти списки в ФСБ». Кого из беглых российских звезд могло спонсировать USAID

В последние дни деятельность печально известного Агентства США по международному развитию (USAID) оказалась в центре пристального внимания во всем мире. Дональд Трамп оказался недоволен тем, как оно спускало на непонятные цели миллиарды долларов. В связях с одиозной организацией заподозрили и некоторых беглых российских звезд.

USAID: почему Трамп и Маск решили его прикрыть Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) было создано в 1961 году по инициативе президента Джона Кеннеди. Организация занималась зарубежной гуманитарной помощью и поддержкой развития других стран. Через нее проходило более половины всех программ иностранного финансирования для более чем ста государств по всему миру.

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В последние годы USAID стала одной из крупнейших структур, которая имела особый статус в правительстве США. Она выполняла поручения Госдепа, но являлась при этом независимой организацией со своими приоритетами, расходуя один процент федерального бюджета страны — примерно 50 миллиардов долларов.

Однако у новоизбранного президента США и новой администрации Белого дома возникли серьезные вопросы к деятельности USAID.

После инаугурации американский лидер на 90 дней приостановил всю помощь другим странам и подписал исполнительный указ о переоценке и перегруппировке помощи иностранным государствам.

Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos / Global Look Press

Трамп заявил, что коррупция в организации была на «невиданном уровне», и агентство тратило деньги неэффективно, спонсируя программы, которые не соответствовали национальным интересам Штатов. Марко Рубио, госсекретарь США и исполняющий обязанности главы USAID, заявил, что власти тщательно проверят деятельность организации. Только за последний год USAID и Госдепартамент США потратили на продвижение «демократии» на Украине более 288 миллионов долларов, в Грузии — почти 37 миллионов долларов, Молдавии — 24,25 миллиона.

Финансировались «проекты» и в ряде других стран СНГ. По некоторым данным, гранты Агентства получали более чем 700 СМИ, 6200 журналистов и 300 медийных НКО по всему миру.

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардер Илон Маск, заявил, что Агентство нужно закрыть. «USAID — гнездо радикально левых марксистов, которые ненавидят США. Это агентство — преступная организация. Ему пора умереть», — написал Маск в соцсети X. Кого из российских звезд заподозрили в получении денег от USAID Точного списка популярных артистов, которых финансировали США, нет. News.ru несколькими днями ранее сообщало о требованиях латышского депутата Яниса Домбравы к Илону Маску о проверке возможных связей USAID с рядом селебрити, ранее популярных в России, но уехавших в Латвию после начала СВО. В их числе оказались актер Артур Смольянинов** и актриса Чулпан Хаматова. Также там фигурирует украинская певица Светлана Лобода.

Фото: РИА «Новости»

В Прибалтике сейчас живут и многие другие признанные иноагентами беглые артисты. Среди них — певица Монеточка*, рэпер Noize MC*.

В реестр иностранных агентов за получение денег от иностранных организаций ранее включали также мужа Аллы Пугачевой, шоумена Максима Галкина*, комика Михаила Шаца*, телеведущую Татьяну Лазареву*, певицу Земфиру*, лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского*, Андрея Макаревича*, Оксимирона*, Алишера Моргенштерна* и Face*. По той же причине в список попали юморист Семен Слепаков*, писатели Борис Акунин*, Людмила Улицкая*, Дмитрий Глуховский* и Дмитрий Быков*. Идет ли речь о связи именно с USAID, пока не известно.

Фото: IMAGO/Saulo Angelo / Global Look Press

В Госдуме хотят запросить списки у США Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне предложил запросить у конгресса США списки россиян, которые получали финансирование USAID. «В США признали USAID вражеской организацией… Поэтому нужно запросить списки у Конгресса, кого USAID финансировало в России. Мы отдадим эти списки в ФСБ», — подчеркнул он на пленарном заседании нижней палаты парламента.

*Физические лица, признанные Минюстом РФ иностранными агентами на территории России. **Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.