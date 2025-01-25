«Прошелся ядеркой». Госдеп приостановил почти все программы помощи союзникам США

Politico: Рубио издал приказ об остановке почти всех программ зарубежной помощи

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выпустил указание немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Об этом сообщило издание Politico .

Как сообщили авторы статьи, указ госсекретаря адресован всем дипломатическим и консульским учреждениям страны, сотрудники которых должны распорядиться о прекращении деятельности по большинству действующих грантов на иностранную помощь.

Выпущенный приказ коснется почти всех существующих программ, в том числе помощь Украине, Иордании и Тайваню, однако за исключением Израиля и Египта.

Согласно документу, приостановлены будут даже те программы финансовой помощи, которые ранее уже одобрило правительство США. При этом решения о продолжении, изменении или отмене программ будут принимать после пересмотра, которое проведет лично госсекретарь.

В издании также отметили, что такая масштабная приостановка вызвала шок у сотрудников ведомства.

«Госдеп только что прошелся ядеркой по иностранной помощи», — возмутился один из чиновников в беседе с изданием.

Ранее власти Украины выразили обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам на 90 дней, о которой он заявил после своей инаугурации.