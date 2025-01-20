Трамп запланировал запретить помогать другим странам, если это противоречит интересам США
Трамп подпишет указ о приоритете интересов США над помощью другим странам
Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ, согласно которому Белый дом не будет помогать другим странам, если это противоречит государственным интересам. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Из-за нового указа США могут прекратить финансировать Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам и организации работ, подчеркнуло издание.
«В понедельник Дональд Трамп подпишет указ, прекращающий любую новую иностранную помощь, если она не соответствует стратегическим целям США», — отметила газета.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков не исключил, что после инаугурации Трамп бросит все силы на борьбу с нелегальной миграцией, а также на вопросы, связанные с безопасностью границ. В первый день у власти республиканец планирует подписать более 100 указов. Телеканал CNN предупредил, что такое число принятых документов может стать шоком для системы.