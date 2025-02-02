«Пора умереть». Маск приговорил USAID

Американский предприниматель Илон Маск, возглавивший департамент эффективности государственного управления (DOGE), назвал агентство США по международному развитию (USAID) «преступной организацией», которой «пора умереть». Об этом он написал на своей странице в соцсети X .

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — заявил он.

Так предприниматель прокомментировал отставку двух высокопоставленных чиновников агентства, отказавшихся предоставить доступ сотрудникам DOGE к системам USAID.

До этого Маск в других публикациях в соцсети назвал агентство «злом» и «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила переквалифицировать USAID в Агентство помощи самим себе, оценив новость о прекращении работы его сайта.

Во Франции же отметили, что на Украине началась паника из-за решения Вашингтона о трехмесячной приостановке финансирования от USAID.