«Она не бездомная». Лещенко рассказал о других квартирах Долиной

Певица Лариса Долина после решения Верховного суда России в пользу Полины Лурье не останется на улице. У нее есть дом в Подмосковье и квартиры в Прибалтике. В обратном случае государству следовало бы помочь ей с жильем, заявил 360.ru ее коллега по цеху, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Недвижимость Долиной По словам исполнителя, Долиной есть куда выехать из проданной квартиры в Хамовниках. «У нее еще два или три места. <…> Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом. <…> У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего. Она не бездомная, есть где жить», — рассказал он. Лещенко не удивил отказ Юрия Антонова приютить певицу у себя, так как композитор никогда не состоял в дружеских отношениях с Долиной.

«Антонов с Долиной никогда не были друзьями. Хотя у Антонова с жилплощадью тоже неплохо в реальности», — сказал он.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Теперь встал вопрос, как Долина организует переезд. Лещенко отметил, что там остались дорогие певице вещи. «Как она будет выселяться из этой квартиры, как она будет перевозить эти вещи, которые ее. Там небольшое электрическое фортепиано, которое ей очень нравится. Она хочет оставить его у себя», — рассказал артист. Решение суда по делу Долиной Исход этого судебного процесса, по мнению Лещенко, определит судьбу других подобных сделок с участием десятков, сотен и даже тысяч россиян.

Ей есть куда идти, это меняет всю общую ситуацию. Ну, а если бы не было … вопрос такой. Тогда каким-то способом государство должно было предоставить ей однокомнатную квартиру. Я так считаю. Лев Лещенко Певец

Именно по этой причине дело Долиной вызвало такой большой резонанс. По словам Лещенко, за ним следят даже в Кремле. «Это прецедент в юридическом праве, значит, должно быть какое-то серьезное решение. Насколько я понимаю, президент тоже держит во внимании ход всего этого дела, и ему тоже докладывают, как это идет дальше, как это все разворачивается», — сказал он. Глобальная миссия суда, по мнению певца, состоит в том, чтобы восстановить отношения продавца и покупателя. Квартира должна остаться у того, кто за нее заплатил. При этом важно решить судьбу старушек, которые продав жилплощадь, потребовали ее назад.