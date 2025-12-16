Суд обязал Долину покинуть квартиру, проданную Лурье

Певица Лариса Долина обязана покинуть квартиру, проданную Полине Лурье, по решению Верховного суда России. Об этом сообщила пресс-служба государственного органа.

Суд постановил оставить объект недвижимости покупательнице, а нижестоящей инстанции — рассмотреть иск о принудительном выселении исполнительницы хита «Погода в доме».

«Решение вступает в силу немедленно», — отметили в суде.

Ранее стало известно, что сама Долина отсутствовала на заседании, состоявшемся 16 декабря. Вместо этого артистка отправилась выступать на главном новогоднем концерте в Москве.

Концертный директор звезды Сергей Пудовкин подчеркнул, что проблем с предложениями о выступлениях у певицы нет.