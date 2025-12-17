Клишас усомнился в компетентности вынесших решения по делу Долиной судей

Сохранив право на квартиру певицы Ларисы Долиной за Полиной Лурье, Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и вернул практику к норме. Такое мнение выразил в беседе с РБК доктор юридических наук глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

Он отметил, что после судебного решения важно обсудить компетентность судей, первоначально рассматривавших квартирный спор Долиной.

«Следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости», — сказал он.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил трем коллегиям ВС подготовить обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью, включив в него и резонансное дело Долиной.

В июне 2024 года народная артистка продала квартиру Полине Лурье, но потом заявила, что стала жертвой мошенничества. По уголовному делу четыре фигуранта получили сроки от четырех до семи лет.

В августе 2024-го Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием признать сделку недействительной. В марте 2025 года суд удовлетворил иск, постановив вернуть ей квартиру и прекратить право собственности Лурье, но отказал в возврате денег покупательнице, так как певица фактически их не получила. Апелляция и кассация оставили это решение в силе.