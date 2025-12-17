Испортил квартирный вопрос: как упала звезда Ларисы Долиной

Закончилось! Или так: вероятнее всего, закончилось одно из самых громких дел 2025 года. Лариса Долина после долгих судебных тяжб осталась без квартиры, которую, как утверждала, продала под влиянием мошенников. Квартиру ей сначала вернули, а после случился общественный резонанс. Настолько, что появилось устойчивое выражение — «эффект Долиной». Само дело повлияло на весь рынок недвижимости, отпугнув от продаж и покупок тысячи людей. Что ж, 16 декабря «эффект Долиной» рассеялся. Или?..

Коротко о том, что происходило до 16 декабря. Долина продает свою роскошную квартиру в центре Москвы. После заявляет, что с ней связались люди, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они попросили певицу о помощи.

Долина, по ее словам, была уверена, что участвует в «спецоперации». Как сообщил адвокат, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила неадекватность поведения певицы в момент заключения сделки. Вспоминается из «Карлсона»: «Знаешь, кто это такие? О, брат! Это жулики!»

Вот только кто по итогу оказался жуликоватым — большой вопрос, изогнувшийся рыболовным крючком. Квартиру артистке вернули по судебному решению. Как итог, покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без приобретенного жилья, и без денег. Сделка века!

Поведение Долиной действительно заставило тысячи людей усомниться в ее адекватности. Понятно, что дело, как говорится, широко освещалось, певица стала героиней бесконечного числа мемов. Более того, те, кто воспринимал ее как народную певицу или просто ценил (в конце концов, «важней всего погода в доме»), начали относиться в лучшем случае с отторжением.