Испортил квартирный вопрос: как упала звезда Ларисы Долиной
Закончилось! Или так: вероятнее всего, закончилось одно из самых громких дел 2025 года. Лариса Долина после долгих судебных тяжб осталась без квартиры, которую, как утверждала, продала под влиянием мошенников. Квартиру ей сначала вернули, а после случился общественный резонанс. Настолько, что появилось устойчивое выражение — «эффект Долиной». Само дело повлияло на весь рынок недвижимости, отпугнув от продаж и покупок тысячи людей. Что ж, 16 декабря «эффект Долиной» рассеялся. Или?..
Коротко о том, что происходило до 16 декабря. Долина продает свою роскошную квартиру в центре Москвы. После заявляет, что с ней связались люди, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они попросили певицу о помощи.
Долина, по ее словам, была уверена, что участвует в «спецоперации». Как сообщил адвокат, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила неадекватность поведения певицы в момент заключения сделки. Вспоминается из «Карлсона»: «Знаешь, кто это такие? О, брат! Это жулики!»
Вот только кто по итогу оказался жуликоватым — большой вопрос, изогнувшийся рыболовным крючком. Квартиру артистке вернули по судебному решению. Как итог, покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без приобретенного жилья, и без денег. Сделка века!
Поведение Долиной действительно заставило тысячи людей усомниться в ее адекватности. Понятно, что дело, как говорится, широко освещалось, певица стала героиней бесконечного числа мемов. Более того, те, кто воспринимал ее как народную певицу или просто ценил (в конце концов, «важней всего погода в доме»), начали относиться в лучшем случае с отторжением.
Собственно, именно общественный резонанс во многом помог Полине Лурье: Верховный суд вернул ей право собственности на жилье. Многие написали, что наконец-то восторжествовали здравый смысл и справедливость. Ну, а дело Долиной ляжет в основу обзора Верховного суда по сделкам с недвижимостью.
Последнее особенно важно, ведь вся эта кутерьма, которая поначалу выглядела как скверный анекдот, а со временем превратилась в межгалактическое надувательство, во многом происходила из-за того, что на рынке недвижимости давно творился бардак.
Людей обманывали, оставляли без всего, прессовали — чего только не было! Когда случился «эффект Долиной», тысячи покупателей и продавцов реально испугались, и рынок тряхнуло. Что делать? Страшно ведь остаться без всего.
Возвращаясь к самой Долиной. Неужели все это стоило репутации? Ведь артистке 70 лет, в сознании многих граждан она действительно была народной; ее песни любили, знали, некоторые исполнялись всей страной.
А тут случилось такое. Российский наблюдатель не дурак, он прекрасно понимал, что происходило оно лишь по одной — оруэлловской — причине: «Все животные равны, но одни равнее других». В определенное время у нас сложилась номенклатура, элита из селебрити (артистов хороших и плохеньких), которые получили и власть, и привилегии. По какой причине?
В этом деле с квартирой люди видели десятки других селебрити. Кто они? Почему о себе такое возомнили? И кто позволил?
Народная любовь? А были ли она? Звезды уже позорились и падали с небосвода: возьмем хотя бы Михаила Ефремова («у меня есть деньги»), Аллу Пугачеву. На самом деле, имя им — легион.
Глядя на происходящее, я вспомнил великолепное из Михаила Зощенко: «„Вот какие бывают дьявольские старухи, воспитанные прежним режимом!“ Это не в адрес Долиной стрела, а в первую очередь в те обстоятельства и механизмы, которые создают ложных героев и развращают. Их надо менять.