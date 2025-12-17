Краснов поручил ВС обобщить практику пересмотра сделок с учетом дела Долиной

Верховный суд России готовит обзор практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом вердикта по иску Полины Лурье к Ларисе Долиной. Поручение об этом отдал председатель ВС Игорь Краснов.

«Три коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью», — пояснили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

В него включат и решение от 16 декабря, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в Хамовниках. Вердикт ВС по этому делу сейчас называют подарком россиянам на Новый год, заседание ждали с большим нетерпением, надеясь, что справедливость, нарушенную судами предыдущих инстанций, восстановят.

Так и произошло. Адвокат Лурье Светлана Свириденко расплакалась после заседания и поблагодарила журналистов за большой общественный резонанс.