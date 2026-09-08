Сегодня 20:30 «Он был легендой». Вдова Алексея Пиманова рассказала о жизни после его смерти Вдова Алексея Пиманова не сдержала слез на премьере последнего фильма мужа Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Последняя режиссерская работа Алексея Пиманова «Охота на императора» вышла на экраны уже без своего создателя. Для его вдовы Ольги Погодиной показ картины стал первым светским мероприятием после смерти мужа. Как маленькая дочь помогла ей пережить тяжелую утрату и почему дело Пиманова продолжает жить — в материале 360.ru.

Премьера сквозь слезы. Актриса представила последний фильм мужа Премьерный показ авантюрной драмы «Охота на императора» состоялся 7 сентября в московском кинотеатре «Октябрь», в широкий прокат фильм вышел 10 сентября. Пиманов завершил историческую часть съемок, но так и не дождлся премьеры: режиссер и ведущий программы «Человек и закон» умер 23 апреля 2026 года от острого инфаркта миокарда. Ему было 64 года. Погодина взяла на себя оставшуюся работу и довела картину до зрителя. Для нее это стало не только профессиональной задачей, но и способом сохранить голос мужа в его последнем произведении. «Пережить потерю не удается, но я должна выпустить эту картину, потому что просто нет другого выхода. У режиссера есть возможность сделать так, чтобы его слышали даже после смерти. Не должно было так случиться, и здесь должен был стоять наш любимый, единственный и неповторимый человек. Я наберусь наглости сказать, что Алексей — это легенда. Ушла целая эпоха, и люди это поймут со временем. Он был очень человечным», — отметила вдова в беседе с журналистами Woman.ru.

Фото: РИА «Новости»

Дочь стала опорой. Погодина пообещала не отступать После смерти Пиманова актриса осталась не только с огромной личной потерей, но и с ответственностью за маленькую дочь. Девочка появилась на свет 31 августа 2023 года. Во время траурной церемонии Погодина впервые публично рассказала о ребенке. На премьере она подчеркнула, что рядом остаются друзья и близкие, однако главным источником сил стала именно наследница. Ради нее актриса решила продолжать работу и научиться справляться с обстоятельствами, которые казались почти непосильными.

Поддержка есть. Это друзья и моя дочка… Я буду драться. И за себя, и за картину, и за свою дочку. Я воин. Ольга Погодина

Одна потеря за другой. Минувшим летом актриса похоронила отца Смерть мужа стала для Погодиной не единственным тяжелым испытанием за короткий срок. В июне актриса потеряла отца — Станислава Бобовича. Он умер в реанимации в возрасте 86 лет. О трагическом совпадении тогда рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru. По его словам, в памятный день с момента смерти Пиманова его вдова узнала о кончине отца. «Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, вчера ушел из жизни ее отец. Какое ужасное стечение обстоятельств…» — сообщил Запашный.

Фото: РИА «Новости»