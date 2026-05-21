Отец актрисы Ольги Погодиной попал в реанимацию в Москве. Как сообщил телеграм-канал Shot , 86-летнего Станислава Бобовича экстренно госпитализировали с гнойным воспалением слюнной железы. Пока врачи обходятся консервативным лечением.

В беседе с 360.ru Погодина отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Без комментариев», — заявила актриса.

Бобович — бывший госслужащий, раньше он работал главным инженером завода в Люберцах. Дочь сильно переживает за состояние отца и проводит с ним все время.

Месяц назад актриса потеряла мужа — автора и ведущего программы «Человек и закон» на Первом канале Алексея Пиманова. Он скончался на 65-м году жизни после острого инфаркта.

Погодина признавалась, что для нее это стало страшным ударом. По словам старшего сына телеведущего Дениса Пиманова, отец умер буквально у жены на руках.