Конашенков заявил, что Пиманов был настоящим патриотом своей Родины

23 апреля 2026 года ушел из жизни Алексей Пиманов — известный журналист, режиссер и президент медиахолдинга «Красная звезда». Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил его вклад в развитие телеканала «Звезда» и назвал настоящим патриотом.

«Он умел зарядить людей на работу, он заботился о своих подчиненных, я это знаю не понаслышке. Он был настоящим патриотом нашей страны и ушел как военный с боевого поста на небеса», — сказал Конашенков.

Пиманов был ведущим программы «Человек и закон», режиссером фильмов «Крым», «Одиннадцать молчаливых мужчин» и других. Его уход — большая утрата для журналистики и культуры России.