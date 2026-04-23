Телеведущий и продюсер Алексей Пиманов умер в 64 года

Многолетний ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Коллеги напомнили, что Пиманов 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал режиссером, продюсером и оставался талантливым журналистом. Успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить медиахолдингом «Красная Звезда».

«Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сказали в пресс-службе.

В редакции заявили, что у журналиста не выдержало сердце.

Соболезнования по ушедшему коллеге выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Пиманов! Только неделю назад разговаривали… Царство Небесное…» — написала она.

Карьеру на телевидении Алексей Пиманов начал в 1986 году с должности видеоинженера. Сам он рассказывал, что объявление о вакансиях в телецентре «Останкино» увидел в троллейбусе. После стал оператором, а потом начал писать сценарии.

Телеведущим впервые выступил в программе «Ступени» редакции общественно-политических программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Программу «Человек и закон» Пиманов начал вести в 1996 году в должности генерального директора телекомпании «Останкино».

В качестве режиссера снял фильмы «Александровский сад», «Три дня в Одессе», «Охота на Берию», «Мужчина в моей голове», «Овечка Долли была злая и рано умерла».