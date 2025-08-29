Сегодня 01:28 Обожала Домогарова, но ушла к Панину. Бурные романы Марины Александровой 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Марине Александровой часто достаются роли красавиц с проблемами в личной жизни. Она и сама до встречи с мужем пережила несколько крупных разочарований. О любовных драмах и карьере актрисы — в материале 360.ru.

Марина Александрова: биография, настоящая фамилия Отец Александровой служил в армии в звании подполковника, поэтому ее детство прошло в разъездах. Будущая актриса родилась 29 августа 1982 года в венгерском городе Кишкунмайша, затем семья переехала в Забайкалье, Тулу, а после обосновалась в Ленинграде. Мать устроилась методистом отдела аспирантуры Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Пупенины — девичья фамилия Александровой — жили бедно, в 11-метровой комнате в коммуналке на 13 семей. Дочь училась в музыкальной школе по классу арфы и выступала на городских праздниках, внося вклад в общий бюджет.

Фото: Irena Niko/Russian Look / www.globallookpress.com

Любовь к театру девочке привила учительница литературы Татьяна Владимировна. Она проводила в классе литературные вечера, школьники разыгрывали отрывки из «Ревизора», «Последнего листа». С 14 лет Александрова ходила в театральную студию, в 17 лет поступила в Щукинское училище в Москве. Фильмы с Александровой Сниматься начала с первого же курса. Режиссер Андрей Разенков, пригласивший ее в фильм «Северное сияние» с Александром Збруевым, предложил взять псевдоним. Марина назвалась Александровой, взяв фамилию бабушки по папиной линии. Первая слава пришла после ролей в картинах «Азазель», «Империя под ударом» и «Бедная Настя». В 2002 году Александрова участвовала в реалити-шоу «Последний герой — 3: остаться в живых». Пять лет играла в театре «Современник», снималась в зарубежных проектах — «Старое предание. Когда солнце было богом», «Крысоловка» и «Тучи над холмами».

Фото: Anton Merkurov/Russian Look / www.globallookpress.com

В образе молодого криминалиста Сони Тимофеевой актриса появилась сразу в нескольких фильмах, от «Мосгаза» до «Операции „Сатана“». Долгоиграющей и запомнившейся работой стала роль императрицы в историческом сериале «Екатерина», который выходил с 2014 по 2023 год. «Я всегда хотела примерить на себя мужской образ, а после завершения четвертого сезона „Екатерины“ вдруг поняла, что моя мечта сбылась. Я сыграла мужчину в женском обличьи, и все черты, которые прельщали меня в мужских персонажах, воплотились в образе Екатерины Великой», — рассказала актриса. Последними яркими работами стали сериал «Открытый брак», «Секс. До и после» и «Дыши». Почему Александрова ушла от Домогарова? В личной жизни Александрова практически повторила судьбу одной из своих героинь — полюбила мужчину, годившегося в отцы. Первый громкий роман у нее случился с партнером по мини-сериалу «Звезда эпохи» Александром Домогаровым, который на 19 лет старше ее. Актеры познакомились до съемок, на одной из тусовок «Последнего героя» — Александрова участвовала в третьем сезоне, а Домогаров вел четвертый. Под камерами они сблизились, но шифровались.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / www.globallookpress.com

Участница киногруппы рассказала, что много общалась с Александровой. По ее словам, молодая актриса потеряла голову от Домогарова, восхищалась им. Ее смущало только то, что он прослыл бабником и все еще не развелся. Масла в огонь подливало увлечение алкоголем. Сам Домогаров хвастался перед друзьями молодой любовницей. Законную жену Наталью Громушкину он называл абсолютным злом.

Главное: я встретил девушку, которую полюбил. Тут совсем иное дело. Не страсть до помутнения рассудка, а глубокое и чистое чувство. Все у нас должно получиться. Александр Домогаров Актер

Отношения длились с 2005 по 2007 год, Александрова ушла от Домогарова. Она назвала этот роман испытанием и призналась, что сильно повзрослела за два года. «Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Может, отношения мне были даны как испытание. До нашего знакомства я была тепличным растением, и, наверное, мне стоило пережить эту историю, чтобы понять, как сходить с ума, когда умираешь от тоски по близкому человеку», — сказала она. Алексей Панин* — о романе с Мариной Александровой Во время ссор с Домогаровым девушке приписывали романы с разными мужчинами. В одну из размолвок она якобы успела отдохнуть в Сочи с косметологом Эдуардом Демченко, а на шоу «Большие гонки» — закрутить интрижку с актером Алексеем Чадовым. Всего месяц продлились отношения со скандалистом Алексеем Паниным*. «Домогаров пытался менять побить, он даже встречу уже назначил. Любил ее очень. И я любил. <…> Помню, приехала мама, а у меня ковер залит красным вином — последствия встреч с Мариной», — рассказал актер.

Фото: Aleksey Trishin/Russian Look / www.globallookpress.com

По впечатлениям Панина*, за четыре недели они с Александровой пережили столько, сколько другие проходят за 10 лет. Потом девушка ушла от него. Ходили слухи, что актер занял у нее 12 тысяч долларов на ремонт машины и не торопился возвращать. Как Иван Стебунов сознался в измене? В 2008 году Александрова вышла замуж за партнера по спектаклю «Горе от ума» в «Современнике» Ивана Стебунова, известного по сериалу «Курсанты» и победе в 11-м сезоне «Танцев со звездами». Закрытую от прессы свадьбу устроили в Грибоедовском загсе. Церемония заняла 40 минут, из гостей — несколько близких и охранники. Молодожены поселились в квартире мужа в районе Останкино. «Меня не касается, что было в ее жизни до моего сына. О ее прошлом я знаю мало: редко читаю газеты. Зато я знаю ее сейчас и восхищаюсь этой умной, красивой и целеустремленной девочкой», — заявила заслуженная артистка России Ольга Стебунова. Сразу после свадьбы свекровь заговорила о внуках. Александрова и сама признавалась, что готова стать матерью, но брак не продлился и двух лет. Однажды во Львове Стебунов изменил жене.

Фото: Ali Magomedov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Это была какая-то глупая история, но из поездки я вернулся совершенно другим человеком. Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют. Следующий год мы пытались склеить отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше», — рассказал Стебунов. После развода он мучился от угрызений совести и хотел уволиться из «Современника», чтобы не видеться с бывшей женой. Галина Волчек отговорила рубить сплеча, рассказав о собственном расставании с Евгением Евстигнеевым, а потом Александрова подала заявление на уход. Муж Марины Александровой С режиссером Первого канала, журналистом-международником Андреем Болтенко жизнь свела ее в 2011 году. Встретившись в общей компании, они проговорили три часа подряд, потом мужчина разрешил актрисе сесть за руль своего авто. Александрова считала эту встречу судьбоносной из-за многочисленных совпадений: он носил имя ее отца, родился в один день с матерью, вырос в дружной семье и, как возлюбленная, имел бабушку с необычным именем Леокадия.

Если говорить о влюбленности в мужчин, то я точно однолюб. Правда, надо было встретить такого мужа, как мой, чтобы это понять. Марина Александрова Актриса

В 2012 году Александрова и Болтенко обвенчались в Санкт-Петербурге, тогда же у них родился сын. Через три года появилась дочь. Актриса стала образцовой матерью, интервью последних 10 лет наполнены любовью к детям. Отношения с мужем в определенный момент разладились. Болтенко много работал, при организации Олимпиады в Сочи почти не появлялся дома. Жена в это время сидела с грудным ребенком.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Если бы я был на ее месте, я бы себя выгнал, когда делал Олимпиаду. Невозможно жить с человеком, который три года путешествовал по миру и не появлялся дома. Олимпиада получилась в каком-то смысле на терпении Марины, поддержке и слезах», — сказал супруг. Кризис удалось преодолеть. Александрова и Болтенко считаются одной из самых крепких пар. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.