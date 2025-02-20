Сегодня 12:12 Крутила роман с 80-летним и увела жениха у Кабаевой. Куда пропала звезда «Бедной Насти» 0 0 0 Фото: Anton Merkurov/Russian Look / Global Look Press Знаменитости

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Актриса Анна Горшкова, прославившаяся благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла спутника жизни. Яркая артистка когда-то увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой, крутила роман с 80-летним, а теперь, несмотря на карьерные взлеты, 41-летняя Горшкова до сих пор не замужем и не имеет детей.

Работа моделью в Париже и ошеломительный успех Будущая звезда окончила в Москве престижную школу с углубленным изучением математических дисциплин и иностранных языков. Уже в 14 лет она увлеклась модельным бизнесом и благодаря своей невероятной красоте получила контракт с агентством. Спустя два года Горшкова уже смогла попасть в мировую столицу моды — Париж, однако из-за жестокой муштры и беспощадной эксплуатации модельная индустрия разочаровала будущую актрису. Она вернулась в родной город и решила пойти другим путем — добиться успехов в учебе. Горшкова сдала экзамены и поступила на факультет социологии управления персоналом в Государственном университете управления.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / Global Look Press

Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой — завистницы главной героини. Во время поиска подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но никто из них не подходил на эту важнейшую и противоречивую роль. Полина должна была быть одновременно и нежной, и сильной, но такую актрису никак было не найти. Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества снимков моделей им попалось фото Горшковой, которое сразу привлекло внимание. Продюсеров поразило сочетание ангельской невинности и демонического обаяния, поэтому они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой. После роли крепостной превратилась в светскую львицу Сериал оказался очень успешным и принес Горшковой головокружительную славу и предложения от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса впоследствии снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий. Помимо съемок в фильмах, перед Горшковой распахнулись и двери светских мероприятий, интервью и телешоу, где она знакомилась с влиятельными деятелями киноиндустрии. В 2006 году артистка стала выходить в свет с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого называли женихом чемпионки мира по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Несмотря на слухи, Горшкова утверждала, что просто дружит с предпринимателем.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Недолговечный брак и роман с 80-летним После карьерных успехов артистка начала встречаться с Михаилом Борщевым — влиятельным главой «ЦентрГаза». Возлюбленный был старше актрисы на 15 лет. Пара с размахом отпраздновала свадьбу в Монако, удивляя гостей экстравагантностью свадебной церемонии. Брак продержался всего два года, и за ним последовал тяжелый и резонансный развод. Разлад в паре возник из-за того, что у супругов были разные планы на жизнь: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о наследнике. Во время бракоразводного процесса предприниматель в порыве ярости даже выгнал актрису из своего особняка на Рублевке. После развода в прессе появилась информация о связи артистки с известным режиссером Станиславом Говорухиным. Он был старше звезды «Бедной Насти» на 47 лет, и необычный роман вызвал оживленный интерес со стороны публики. В последние годы Горшкова стала реже появляться в кино, но увлеклась музыкой и пением. Она исполняет вокальные партии, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Подробности своей личной жизни актриса держит в тайне.