СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина

Объявленного в 2015 году в розыск Службой безопасности Украины актера Алексея Панина* исключили из базы украинских правоохранителей, выяснило РИА «Новости» . Сейчас в списке СБУ по соответствующей статье остается только певица Юлия Чичерина, внесенная туда в 2022 году.

В 2015 году Панину на Украине инкриминировали «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Он уехал из России после начала спецоперации, а в октябре 2022 года в своем Telegram-канале одобрил теракт на Крымском мосту.

В 2024 году Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии и запретил три года администрировать интернет-ресурсы.

В сентябре прошлого года Панин пообещал приехать в Россию, если его позовет на съемки известный режиссер.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.