СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина

Объявленного в 2015 году в розыск Службой безопасности Украины актера Алексея Панина* исключили из базы украинских правоохранителей, выяснило РИА «Новости». Сейчас в списке СБУ по соответствующей статье остается только певица Юлия Чичерина, внесенная туда в 2022 году.
В 2015 году Панину на Украине инкриминировали «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Он уехал из России после начала спецоперации, а в октябре 2022 года в своем Telegram-канале одобрил теракт на Крымском мосту.
В 2024 году Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии и запретил три года администрировать интернет-ресурсы.