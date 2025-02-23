Пупенина, Мясникова и Кудельман. Топ-10 знаменитостей, которые избавились от настоящих фамилий

Многие артисты в начале своего творческого пути сменили неблагозвучные фамилии и прославились с псевдонимами. В материале 360.ru — топ-10 знаменитостей, чьи настоящие фамилии неизвестны публике.

Фото: РИА «Новости»

Марина Александрова (Пупенина) Актриса придумала себе фамилию во время учебы в театральном училище. Талантливую студентку приглашали сниматься еще на первых курсах, и преподаватели посоветовали ей сменить фамилию. Марина взяла фамилию бабушки — Александрова.

Кристина Асмус (Мясникова) Родилась Кристина Асмус с фамилией Мясникова. Но строить карьеру решила с фамилией деда. Предки по материнской линии были родом из Германии.

Mia Boyka (Мария Бойко) Молодая исполнительница прославилась под псевдонимом, который придумала при подписании контракта с продюсером. Мария писала песни с детства, после школы актриса поступила на факультет бизнеса Экономического университета имени Плеханова. В своей карьере Mia Boyka ориентируется на детскую аудиторию.

Фото: РИА «Новости»

Ксения Бородина (Амоева, Омарова, Сердюкова) Телеведущая собирается в третий раз выйти замуж и планирует взять фамилию мужа, блогера Николая Сердюкова. Сейчас у Ксении фамилия бывшего мужа Омарова. В девичестве — Амоева. Бородина же — творческий псевдоним, который придумали продюсеры «Дома-2» перед стартом реалити-шоу.

Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) Блогер, певица и артистка Валя Карнавал взяла псевдоним в начале творческой карьеры.

Фото: РИА «Новости»

Настасья Самбурская (Анастасия Терехова) Актриса придумала новую фамилию не ради благозвучности, а чтобы оставить память о неблагополучном детстве. Отец бил будущую звезду экрана, а мать не заступалась за дочь, поэтому она вычеркнула семью из своей жизни, став взрослой. Девушка прошла лечение у психолога и официально поменяла фамилию.

Александр Серов (Сяров) Певец сменил неблагозвучную фамилию отца с ударением на первый слог Сяров на Серов. Впервые он сделал это перед выступлением на музыкальном конкурсе.

Фото: РИА «Новости»

Юлия Снигирь (Сирискина) После института Юлия вышла замуж за своего однокурсника Алексея Снигиря. Молодые много ссорились и окончательно развелись, когда родственники мужа воспротивились переезду родителей Юлии в Москву. После развода Юлия оставила фамилию Снигирь, она ей очень нравилась.

Жасмин (Сара Манахимова) Артистка начала заниматься с преподавателем Гнесинки, в конце 90-х вышел ее первый клип на песню «Так бывает». Тогда же композитор Владимир Матецкий посоветовал Саре взять псевдоним. Он решил, что имя принцессы Жасмин из диснеевского мультфильма «Аладдин» очень ей подойдет.

Лариса Долина (Кудельман) В детстве Лариса жила в Одессе и ее часто дразнили из-за еврейской фамилии отца. В начале творческой карьеры артистка выбрала в качестве псевдонима девичью фамилию матери Долина.