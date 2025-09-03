Незаживающие раны, неуклюжесть и странное поведение: чем на самом деле болен Киркоров

В Сети все больше расходятся слухи о здоровье эстрадного певца Филиппа Киркорова. На прошедшем конкурсе «Новая волна» исполнитель упал, а на концерте в Санкт-Петербурге — неожиданно загорелся. Все это вызывает беспокойство фанатов, которые считают, что звезда страдает от страшных болезней.

Подозрительное падение и пожар

Во время выступления на «Новой волне» Киркоров должен был забраться по специальной лестничной конструкции, но рухнул, как только встал на нее. Артист сгруппировался и не получил серьезных травм. Сам он назвал падение случайностью.

«Балет где-то что-то не заметил, и вот. Но я сгруппировался, я быстро встал, все продолжилось, хотя сразу все заболело. Нога до сих пор тянет у меня. Появилось много слухов в Сети, что я уволил танцоров, команду. Нет! Это человеческий фактор, так случается. Меня что-то преследует последнее время, то загорюсь в воздухе, то упаду», — заявил певец на НТВ.

На первом в этом году концерте в Петербурге Киркоров загорелся — один из фейерверков стал стрелять искрами в руку певцу — тот получил ожог.

«Ну, бывает всякое, случилось. Да, до сих пор расхлебываю, и рана не заживает полностью. Но шрамы украшают короля», — отметил поп-король.