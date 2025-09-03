Незаживающие раны, неуклюжесть и странное поведение: чем на самом деле болен Киркоров
В Сети все больше расходятся слухи о здоровье эстрадного певца Филиппа Киркорова. На прошедшем конкурсе «Новая волна» исполнитель упал, а на концерте в Санкт-Петербурге — неожиданно загорелся. Все это вызывает беспокойство фанатов, которые считают, что звезда страдает от страшных болезней.
Подозрительное падение и пожар
Во время выступления на «Новой волне» Киркоров должен был забраться по специальной лестничной конструкции, но рухнул, как только встал на нее. Артист сгруппировался и не получил серьезных травм. Сам он назвал падение случайностью.
«Балет где-то что-то не заметил, и вот. Но я сгруппировался, я быстро встал, все продолжилось, хотя сразу все заболело. Нога до сих пор тянет у меня. Появилось много слухов в Сети, что я уволил танцоров, команду. Нет! Это человеческий фактор, так случается. Меня что-то преследует последнее время, то загорюсь в воздухе, то упаду», — заявил певец на НТВ.
На первом в этом году концерте в Петербурге Киркоров загорелся — один из фейерверков стал стрелять искрами в руку певцу — тот получил ожог.
«Ну, бывает всякое, случилось. Да, до сих пор расхлебываю, и рана не заживает полностью. Но шрамы украшают короля», — отметил поп-король.
Слухи о здоровье Филиппа Киркорова
После происшествия в Петербурге Филипп отправился к врачу, который перебинтовал руку. Вскоре после этого Киркоров пропал почти на месяц — тут же поползли разные слухи о его здоровье.
Оказалось, что он лег в клинику, потому что рана начала кровоточить. Пользователи Сети тут же заподозрили рак и посоветовали Киркорову поскорее заняться здоровьем. Позже появилась информация, что у Киркорова диабет. Слух подтвердили представители певца и он сам, когда впервые после долгого перерыва появился на публике.
Речь идет о премии «МУЗ-ТВ», на которой Киркоров выглядел не очень хорошо. Он старался не отвечать на вопросы и шел под руку со своей подругой Викторией Шеляговой. Тогда многие обратили внимание на странную походку Филиппа: он семенил, неестественно двигал руками, а его взгляд был потерянным.
Тут фанаты предположили, что у Киркорова болезнь Паркинсона. По их мнению, действия певца указывают на начальную стадию недуга. Но официально это никак не подтверждалось. Близкие друзья короля эстрады не комментируют состояние Филиппа.
Сколько лет Киркорову
Киркоров старается молодиться — даже сделал пластическую операцию у Тимура Хайдарова. Но возраст, вероятно, так или иначе все равно дает себя знать: через два года артист отметит 60-летие. К этой дате он готовит масштабную концертную программу.
Сам певец говорит о своем возрасте, что это только цифра в паспорте, мол, он старается на этом не зацикливаться. Тем более что есть дети-подростки, которым еще нужно показать мир, и любимая публика, пояснял поп-король.