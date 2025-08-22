Уже репетирует новый номер: как себя чувствует Киркоров после падения

Пресс-секретарь Киркорова сообщила, что артист после падения уже танцует

Филипп Киркоров, накануне упавший на сцене во время выступления в Казани, уже репетирует новую песню. Об этом сообщила 360.ru пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

«Каждое выступление не менее сложное и яркое, поэтому тщательная подготовка», — подчеркнула она.

При падении музыкант, предположительно, получил растяжение, но Успенская сообщила, что он уже танцует.

Ранее Киркоров подтвердил, что болен сахарным диабетом второго типа. Этим он объяснил, почему ожог, который он получил в апреле на шоу в Санкт-Петербурге, долго заживает. При этом, по словам артиста, СМИ преувеличили масштаб сложностей, с которыми он столкнулся, а достижения современной медицины позволяют ему надеяться на лучшее.