Филипп Киркоров подтвердил наличие сахарного диабета

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров подтвердил, что ему диагностировали сахарный диабет, сообщил сайт mk.ru. Певца обсуждают в шоу-бизнесе из-за серьезной болезни, которая вызывает у него слабость и жажду.

«Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Все остальное сильно преувеличено. Распуская эти слухи, они сами раскручивают мою популярность, говоря, что у меня тяжелая болезнь, но при этом я готовлюсь к сольным концертам», — отметил исполнитель.

Киркоров подчеркнул, что следует рекомендациям врачей и чувствует себя хорошо благодаря современному уровню медицины. Также он отметил важность здорового образа жизни и правильного питания.