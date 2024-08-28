Основателя Telegram Павла Дурова арестовали по требованию США, а президент Франции Эммануэль Макрон стал лишь разменной монетой в борьбе Белого дома за глобальное господство. Корреспондент RT Константин Придыбайло заявил ведущему 360.ru Антону Шестакову, что Россия не бросит бизнесмена.

Заказчик ареста Дурова Придыбайло объяснил, почему на Западе преподнесли задержание Дурова как защиту своего медиапространства. «Это не борьба с чем-то. Это борьба западного мира за тот режим, который они установили много лет назад. Сейчас, как мы видим, мир меняется, становится более разнообразным или, как говорит наш президент, многополярным. И вот с этим они борются», — сказал он.

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По его словам, до этого мессенджер использовали не только для позитивного общения и кооперации людей, но и для организации митингов. В качестве примера он привел переворот в Белоруссии, беспорядки в Казахстане, митинги в России. Сейчас же глобалистов напугало, что этот бумеранг может вернуться и сыграть против них.

И он начал возвращаться, потому что к Telegram проявили интерес республиканцы и консерваторы, которые готовятся к выборам президента США. Там будет очень интересно, и Telegram может стать платформой общения людей, которые не согласны отдать свою страну демократам — этой коронованной насильно для народа Камале Харрис Константин Придыбайло Корреспондент RT

Придыбайло считает, что США использовали Макрона в своих интересах. Президент Франции лишь исполнил приказ, ведь ему нечего терять, так как он не выдвинется на новый срок. Собеседник 360.ru добавил, что обвинения в использовании Telegram для преступлений не оправданы — наркоторговцы и участники протестного движения «желтые жилеты» использовали и другие способы общаться. «Поэтому Макрона списали, он выполнил роль такого палача, наверное, если сравнить со Средневековьем. Он схватил Дурова, ему выписали 12 обвинений, которые каждому из нынешних европейских политиков можно персонально переписать», — сказал он. Реакция иноагентов Показательной Придыбайло назвал реакцию иноагентов на задержание Дурова, отметив, что они выждали паузу длиной в сутки, прежде чем высказаться, а потом скорректировали свои посты в интернете.

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«Вот ФБК* сначала написал, что правильно задержали Дурова, потом — неправильно. Затем „неправильно“ удалили и оставили только, что правильно. Такой цирк начался, и это говорит только об одном — действительно исполняется заказ, заказчик один, он находится за океаном», — сказал журналист.

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Придыбайло напомнил, что в прошлом у Дурова из-за нежелания Telegram сотрудничать с силовиками возникали проблемы в России, но платформу не заблокировали. Позже она пошла навстречу властям — создала службу поддержку, реагирующую на жалобы и блокирующую противозаконный контент.

И вот наши иноагенты в данный момент развернулись ровно наоборот. Они начали говорить, что сотрудничать с ФСБ плохо, потому что это плохая структура, которая якобы борется с гражданским обществом. А вот MI6 или спецслужба Франции — хорошие, с ними надо сотрудничать. Дурова схватили, потому что он с ними не сотрудничал Константин Придыбайло Корреспондент RT

Жизнь Дурова после ареста Придыбайло уверен, что за решеткой Дурова допросят спецслужбы США. Он разделил опасения главы МИД РФ Сергея Лаврова, что владельцу Telegram предложат сделку со следствием и попытаются выманить чувствительную для России информацию, ведь мессенджером пользуются все — и политики, и силовики. «Американцы, их спецслужбы, уже там находятся — и в Париже, и в Риме, и в Брюсселе. Они уже там есть, они там работают. Они просто поработили ту самую старушку-Европу, и над ней сейчас издеваются. <…> Они 100% будут общаться с Дуровым», — сказал он.

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Собеседник 360.ru допустил, что если Дурову предъявят обвинение во Франции, США тоже возбудят дело и потребуют его экстрадиции. В любом случае американцы найдут способ его допросить.

Но я надеюсь, что вообще Telegram как-то диверсифицирован, кодов, ключей каких-то нет, и вся тайна переписки сохранится. Но мы в очередной раз наблюдаем, что человек, который отвернулся от России, попадает в, мягко говоря, не очень хорошую ситуацию. Константин Придыбайло Корреспондент RT

Придыбайло призвал Дурова, как и других уехавших из России людей, вернуться на родину, напомнив, что именно здесь бизнесмен создал два своих успешных проекта — соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram. Он добавил, что самый лучший вариант, единственно безопасный для него в случае освобождения, вернуться на родину.

Действительно, пойти в МФЦ, восстановить паспорт гражданский, который у него просрочен, жить и развиваться здесь Константин Придыбайло Корреспондент RT

Россия не бросит соотечественника, несмотря на попытки Дурова избавиться от ассоциаций с ней. Придыбайло подчеркнул, что именно родная страна, а не ОАЭ или карибское островное государство, вступились за него после ареста. * Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.