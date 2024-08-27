Лавров раскрыл судьбу ноты по задержанию Дурова

Лавров: Россия ждет ответа Франции на ноту по задержанию Дурова

Фото: Global Look Press

Нота России к Франции относительно задержания бизнесмена Павла Дурова все еще находится на рассмотрении. Об этом по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

«Нота России находится на рассмотрении. Мы ожидаем на нее ответа», — сказал Лавров.

Французские СМИ сообщили в субботу, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали в терминале французского аэропорта Ле-Бурже.

Правоохранители расследуют причастность предпринимателя к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе торговле наркотиками и распространении детской порнографии.

Ранее стало известно, что содержание Дурова под стражей продлили еще на 48 часов.

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