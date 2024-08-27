Французский юрист уточнил правовой статус Дурова

Юрист де Вель: Дуров находится в статусе подозреваемого, а не обвиняемого

Фото: РИА «Новости»

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову пока не предъявили обвинение, он остался в статусе подозреваемого. Член Парижской коллегии адвокатов, руководитель докторантуры университета «Париж Декарт» Филипп де Вель сообщил об этом ТАСС.

«Он находится под подозрением. С точки зрения французского права, он пока считается невиновным во всем, что ему вменяют», — объяснил юрист.

Де Вель предупредил, что Дуров может остаться под стражей еще на некоторое время. Юрист объяснил, что судья, который ведет его дело, вправе назначить предварительное заключение в рамках уголовного дела для того, чтобы бизнесмен не мог скрыться в другой стране.

Правоохранители задержали Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Через два дня прокуратура Парижа продлила срок его содержания под стражей еще на 48 часов. RT сообщил, что действия французских властей осудили владелец соцсети X Илон Маск, американский журналист Такер Карлсон, основатель файлообменника Ким Дотком и другие знаменитости.

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