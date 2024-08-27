Лукашенко поддержал власти Франции по аресту Дурова
Лукашенко одобрил действия властей Франции в отношении Дурова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Республиканском педсовете, заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Его слова приводит агентство БелТа.
«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай», — сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что французским властям не стоит предъявлять претензии и Белоруссии, когда она защищает себя такими же методами, и не следует называть задержанных участников протестов политзаключенными.
«В Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет. А сегодня Дурова арестовали. Поэтому я хочу, чтобы вы вот это прочувствовали и вложили в голову нашим школьникам», — добавил президент Белоруссии.
Сегодня стало известно, что Дурова оставили под стражей еще на 48 часов. Ему предъявили обвинения в 12 преступлениях, среди которых осуществление незаконных транзакций, распространение детской порнографии, продажа наркотиков, мошенничество и другие преступления, совершенные на платформе мессенджера.