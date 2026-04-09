Блогер Лерчек побрилась налысо во время лечения от рака желудка

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, побрилась налысо во время лечения от рака желудка четвертой стадии. Об этом в соцсетях сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини на странице в Instagram*.

Он опубликовал видео, на котором блогер со слезами на глазах сначала обрезала волосы ножницами, а затем сбрила их машинкой.

«Выпадение волос началось после первой химии», — написал Сквиччиарини.

Он добавил, что при расчесывании Лерчек собирала волосы большими клоками, поэтому решила побриться налысо. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию, где врачи диагностировали рак желудка четвертой стадии. После этого суд выделил ее уголовное дело в отдельное производство и приостановил его до выздоровления. Домашний арест блогеру также отменили.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.