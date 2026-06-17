Прокуратура попросила повторную медицинскую экспертизу для Лерчек

Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Поводом для обращения стали публикации Чекалиной в соцсетях. В заявлении указано, что общественное возмущение вызвали сообщения блогера о тренировке в спортзале в день прохождения сеанса химиотерапии. Ранее она также писала, что перенесла операцию по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами.

«Ходатайствую об истребовании медицинской карты подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны и назначении в отношении нее [повторной] комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы», — изложено в документах.

Кроме того, прокуратура направила просьбу проверить Луиса Сквирччиариани — сожителя Чекалиной и отца ее младшего ребенка. В заявлении отметили, что блогер публиковала материалы о своей жизни через его аккаунт.

Ранее прокуратура уже просила суд запросить данные из онкоцентра Блохина о состоянии Чекалиной и возможности ее участия в заседаниях, а также собрать консилиум врачей. Тогда суд отказал, а уголовное дело в отношении блогера приостановили.

Несколько дней назад Чекалину также заметили на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность» в Гостином дворе. Из-за химиотерапии Чекалина использовала парик, при этом на кадрах выглядела активной и собранной.