Сегодня 01:33 Застукали на фитнесе вместо химиотерапии. Могла ли Лерчек тренироваться, болея раком Блогер Расковская: сняла Лерчек со спины в спортзале и лишилась абонемента 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Прошедшую операцию на позвоночнике и четыре курса химиотерапии Лерчек (Валерию Чекалину) заметили в спортзале и сняли на видео. Автор ролика лишилась дорогого абонемента, а попытки замять скандал привели к обратному эффекту и подогрели слухи о мнимой болезни. 360.ru выяснил, могла ли тяжелобольная блогер заниматься фитнесом и каковы шансы ее обидчицы добиться справедливости в суде.

Как Лерчек вместо химиотерапии оказалась в спортзале Видео в холле фитнес-клуба Encore Fitness сняла блогер и фитнес-тренер Алина Расковская. Она заявила 360.ru, что опубликовала его не в Instagram* с почти 60 тысячами подписчиков, а в личном телеграм-канале на 2,5 тысячи человек.

Это было снято 29 апреля в холле зала. Не в самом спортивном зале, а в зоне ожидания. Сняла я это видео со спины. Там нет лица Лерчек. Ее там не видно. Видео снято со спины, просто как она идет по залу. Алина Расковская Блогер, фитнес-тренер

Она уже встречала блогера в своем спортзале около месяца назад. Но тогда решила, что ошиблась, так как в обсуждении на эту тему в соцсетях представитель Encore Fitness опроверг информацию.

«И мне с достаточно грубым напорством какая-то девушка пишет, отвечает на мой комментарий: „Алина, вы излагаете ложную информацию, я являюсь менеджером Encore, и Валерия к нам не ходит“. <…> И я думаю, может, я обозналась. И спустя месяц, 29-го числа, я ее вижу повторно», — рассказала она. Расковскую удивило, что Лерчек выглядела настолько свежо и находилась в спортзале, а не в больнице. Ведь незадолго до этого блогер объявила в соцсетях об очередном этапе лечения. «Выложила и написала, что, по-моему, я сейчас увидела Лерчек и возмутилась, каким образом она только что в Instagram* выкладывала, что едет на четвертую химиотерапию, а оказалась в спортивном клубе. Я чисто из-за этого выложила. Но без лица, без оскорблений каких-либо», — объяснила тренер. Блогеру аннулировали абонемент за видео с Лерчек После ролика Расковской в Сети появились другие записи. На них девушка, похожая на Лерчек, занималась с тренером и поднимала тяжелый вес. Очевидно, что знаменитости не понравилось такое внимание. Расковской в приложении фитнес-клуба пришло сообщение об аннулировании абонемента. Деньги за оставшиеся полгода ей обещали вернуть в течение месяца. В целом же абонемент на год, по ее словам, стоил 350 тысяч рублей.

«Сразу же пришла в зал выяснять обстоятельства, потому что не могла понять, что я сделала не так. Комментарии давать мне отказались. Сначала бегали, закрывались по кабинетам от меня почему-то. Сказали, что руководство в отпуске», — рассказала собеседница 360.ru. Она пришла в клуб еще раз — с камерой, и, к своему удивлению, застала управляющего. Женщина заявила, что Расковскую заблокировали за съемку. «Она сказала, что вы исключены за нарушение правил, вы снимали третьих лиц в нашем спортивном клубе. Я говорю, почему без единого предупреждения это вы сделали, просто по факту мне объявили, прислали уведомление. <…> Она говорит, так мы решили, руководство так решило, я вам не могу сказать», — рассказала девушка.

Она разразилась гневной тирадой в соцсетях. Расковская заявила, что решила проконсультироваться с юристом и не исключила обращение в суд. Девушка уверена, что закон на ее стороне. «Все ходят в зал, кто-то кого-то снимает, кто-то кого-то фотографирует, снимают себя, в кадры попадают другие люди. Почему такая реакция именно у Лерчек? <…> Если ты скрываешься, сиди дома, занимайся дома. Ты зачем ходишь в общественные места?» — возмутилась она. Мнение юриста о ситуации с Лерчек Фитнес-клуб действительно не мог аннулировать абонемент без объяснения причин, сообщил 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.

Без объяснений аннулировать абонемент на посещение клуба нельзя, так как это публичный договор. С объяснениями, в том числе по причине прямо прописанных в договоре видов нарушения правил посещения клуба, которые были совершены, можно. Игорь Семеновский Юрист

Если Расковская решит пожаловаться, дело, вероятно, рассмотрят в гражданском судебном порядке, а его исход зависит от квалификации действий сторон. Семеновский предположил, что фитнес-клуб станет опираться на положения об охране изображения гражданина, особенно если заинтересованное лицо — Лерчек — станет стороной гражданского дела, а также на свои внутренние правила, с которыми знакомятся все клиенты.

«Сторона блогерши, по всей видимости, будет опираться на положения об абсолютной обязанности предоставлять фитнес-центром услуги по условиям публичного договора, а также положения Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“», — сказал юрист. Клиент, не нарушавший правила спортзала, может рассчитывать на возврат денег. В случае если нарушения докажут, все зависит от обстоятельств дела, предупредил Семеновский. Бузова заступилась за больную раком Лерчек На сторону Лерчек встала тяжелая артиллерия. За блогера публично заступилась телеведущая Ольга Бузова, а действия фитнес-клуба поддержала модель Мария Погребняк. В соцсетях Лерчек активно поддерживает отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини. На претензии сомневающихся в диагнозе возлюбленной он предложил задать все вопросы лично.

«Если вам так интересно, почему бы не прийти не поговорить с нами. Мы поделимся информацией скоро и когда захотим», — заявил он одному из комментаторов. Формально Лерчек не запрещено ходить в спортзал. Гагаринский суд Москвы выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отдельное производство и приостановил до выздоровления блогера, а также заменил домашний арест на запрет определенных действий. Противопоказания к спорту при лечении рака Что касается медицинской стороны вопроса, то здесь все не так однозначно. Врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов объяснил 360.ru, что, с одной стороны, при онкологическом заболевании спорт не противопоказан. С другой — заниматься им тяжело.

«Заниматься не противопоказано. Другой вопрос, что у человека есть действительно тяжелая болезнь. Вы бы пошли заниматься в зал с тяжелым гриппом, с температурой 40 градусов? Смогли бы?» — сказал доктор. Если пациент в ремиссии либо проходит терапию, но в нормальном статусе, то физические упражнения, по словам специалиста, не сделают хуже. Если же он лечится, испытывая тяжелую интоксикацию, либо опухоль прогрессирует, диагностировано поражение головного мозга, нарушена координация, то это совсем другое дело.

Заниматься в процессе активного лечения в зале при серьезной болезни, особенно метастатической, которая подозревается, маловероятно. Я, по крайней мере, в жизни таких героев не встречал никогда. Игорь Долгополов Врач-онколог

Доктор сравнил состояние пациента, который получает химиотерапию на фоне метастатической формы, с сильным похмельем и высокой температурой одновременно. Многим тяжело даже просто сидеть.

«Поэтому, если человек способен заниматься в зале, то можно сказать одно: чувствует он себя крайне неплохо. А уж что там с ним происходит? Есть у него опухоль? Нет? На какой фазе и так далее. Это уже вопросы врачебной тайны. <…> И тут мы не можем критиковать. <…> Комментарий тут дать невозможно, потому что, мало ли, человек может быть суперустойчивый», — сказал Долгополов. В целом онкологическое заболевание, по его словам, не является противопоказанием к обычной жизни. Но есть частные случаи, когда показан щадящий режим. Например, при высоком риске образования тромба или пониженном уровне тромбоцитов. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.