Суд освободил Лерчек из-под домашнего ареста

Гагаринский суд в Москве отменил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Суд учел, что блогер страдает от онкологического заболевания и заботится о грудном ребенке. Также он приостановил рассмотрение дела до выздоровления подсудимой. Вместо домашнего ареста Чекалиной назначили запрет определенных действий.

Ранее сторона защиты попросила суд отменить домашний арест. Адвокаты уточнили, что у блогера выявили рак желудка четвертой степени. Лерчек будет проходить лучевую и химиотерапию. Болезнь уже дала метастазы в легкие, ноги и позвоночник.

Об отмене домашнего ареста ходатайствовал и бывший муж Чекалиной. Он попросил дать бывшей супруге возможность видеться с детьми и провести заседание после ее выздоровления.