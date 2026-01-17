Грызня за наследство. Кто получил проклятые бриллианты Зыкиной, миллионы Градского и дачу Гурченко

Знаменитости оставляют после себя не только наследие, но и наследство, тяжбы за которое длятся годами и делают родственников непримиримыми врагами. Кто из знаменитостей смог поделить имущество полюбовно, а кому пришлось потратиться на адвокатов?

Последняя жена Градского Знаменитый музыкант Александр Градский за 72 года жизни женился четыре раза. Он умер в ноябре 2021 года, не успев составить завещание, поэтому на имущество претендовали несколько человек: вдова Марина Коташенко с двумя сыновьями, а также старшие дети композитора 37-летняя Мария и 42-летний Даниил. Позднее к тяжбе подключилась их мать — третья жена покойного Ольга Фартышева.

Фото: Александр Градский и Марина Коташенко. Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

На момент смерти имущество Градского оценивалось примерно в миллиард рублей. В эту сумму вошли три коммерческих помещения в Козицком переулке, на Никитском бульваре и рядом со станцией метро «Кутузовская», трехэтажный дом в поселке Глаголево в Наро-Фоминском городском округе и еще один в Новоглаголеве. Особняк, коммерческая недвижимость и земля достались вдове и ее детям, другой дом, квартира в Москве и доля отчислений за авторские права на музыку — старшим детям музыканта. Они не согласились с таким решением, обвинили мачеху в краже ценностей и потребовали признать четвертый брак отца недействительным, потому что хотя Градский и Коташенко жили вместе с 2003 года, но оформили отношения всего за месяц до кончины. Суд встал на сторону вдовы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Фартышева зашла с «черного хода», подав в суд на Коташенко и собственных детей. Она хотела признать общими нажитые в браке, но не поделенные после развода земельные участки, жилое и нежилые здания, а затем выделить ей половину, чтобы исключить из общего объема наследства. После трех лет тяжб она таки добилась своего. Точка в истории о наследстве Градского до сих пор не поставлена. За годы разбирательств Коташенко дважды ограбили. В первый раз преступники заставили ее отдать около 100 миллионов рублей, во второй — забрали посуду, стулья и проектор. Одного из участников разбоя посадили на восемь лет, а краденные деньги приобщили к общей сумме наследства. Квартира Гурченко стала музеем Звезда «Карнавальной ночи» умерла в 2011 году, накопив солидный капитал. Людмила Гурченко распорядилось поделить все пополам между последним мужем, кинопродюссером Сергеем Сениным и единственной дочерью Марией Королевой, родившейся в браке со сценаристом Борисом Андроникашвили. Однако она не указала в завещании, что именно кому достанется.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

Отношения Гурченко с дочерью всегда были напряженными, они не общались несколько лет. Несмотря на это, проблем с наследством не возникло, Королева и Сенин сумели договориться. Женщине достались автомобиль, загородный дом в поселке Глаголево в Наро-Фоминском городском округе, две квартиры в Москве и доплата от отчима — он продал свою недвижимость, чтобы выкупить трехкомнатные апартаменты в Трехпрудном переулке целиком и открыть музей. Теперь там хранятся личные вещи и наряды актрисы. В 2017 году Королева умерла от сердечной недостаточности, оставив имущество своей дочери Елене и мужу Александру. Мужчина отказался съехать из квартиры родителей Гурченко и уступить дочери дом в Глаголеве под еще один музей.

Видео: 360.ru

«В тот день, когда у меня на руках умерла мама, не прошло и суток, как отец заявил, что он не будет съезжать с квартиры, и имущество, которое принадлежало маме, делить не будет. <…> Вцепился в наследство, которое ему чисто по-человечески, по справедливости не принадлежит», — рассказала внучка Гурченко. Королева-младшая подала на отца в суд. Оказалось, вдовец припрятал открытые в браке счета и наличие еще трех квартир на свое имя, одна из которых куплена на деньги звездной тещи. Женщина потребовала включить их в общий объем наследства и поделить пополам. «Ералаш» в долгах Грачевского Коронавирус унес жизнь Бориса Грачевского в 2021 году. Как и Градский, он оставил после себя четырех детей от разных браков, молодую жену и дорогое имущество. Правда, в этом случае всплыли еще и многомиллионные долги. Продюсер развелся с первой женой, Галиной Грачевской, после 35 лет брака и рождения двух детей. Грачевский утверждал, что оставил семье всю недвижимость. Затем в его жизни появилась молодая певица Анна Панасенко, родившая еще одного ребенка. Третьей женой стала актриса Екатерина Белоцерковская, которая осталась со звездой до самой смерти и сделала его отцом в четвертый раз.

Фото: Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский. Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Старший сын, 51-летний Максим, не стал заявлять права на наследство, поэтому в тяжбах участвовали четверо: вдова Белоцерковская, ее трехлетний сын, 11-летняя дочь Грачевского от второго брака и 44-летняя от первого Ксения. Из имущества — дом в Подмосковье, доля в «Ералаше» и квартира. Последняя куплена в браке с Панасенко. Супруги заключили брачный договор, по которому она формально считалась бы собственностью Грачевского, но он не внес сведения об этом соглашении в Единый государственный реестр недвижимости. Белоцерковская и старшая дочь Ксения захотели поделить ее поровну. В итоге Мосгорсуд признал право вдовы, старшей дочери и двух несовершеннолетних детей на эту жилплощадь, каждому по четверти. Самая большая загвоздка возникла при распределении бизнеса. Вдове предложили уступить долю в «Ералаше» старшей дочери покойного мужа, но она отказалась. Для того, чтобы Ксении досталось как можно больше, первая жена продюсера Галина Грачевская через суд просила выделить ей долю как в совместно нажитом, но безуспешно.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

В какой-то момент бизнесмен Аркадий Григорян предъявил документы, по которым являлся не просто совладельцем ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш», а ведущим акционером. Став в 2022 году гендиректором «Ералаша», он захотел взыскать с наследников долг покойного партнера и неустойку — Грачевский взял у собственной компании 10 миллионов рублей под 8,5% годовых и не успел вернуть. Суд встал на его сторону. Белоцерковская заподозрила обман и потребовала провести экспертизу подписи мужа, но потом передумала — не хватило денег на продолжение судебных тяжб. Всем наследникам достались по 12,49% акций в обеих компаниях. Старшая дочь Грачевского погасила перед «Ералашем» свою часть долга и ту, что присудили вдове и ее сыну при условии, что они уступят свои доли в бизнесе. Мошенники обманули вдову Баталова Громкий скандал разразился после смерти актера Алексея Баталова в 2017 году. Актриса Наталья Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин убедили его вдову Гитану Леонтенко оформить генеральную доверенность в обмен на опекунство — уход требовался ей и дочери Марии Баталовой, с детства страдавшей ДЦП.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Вместо того, чтобы помогать, злоумышленники сняли деньги с банковских счетов, продали мастерскую, переписали две квартиры и долю в еще одной. Забрали из банковской ячейки медаль Баталова и присвоили подлинные рукописи Анны Ахматовой. Подписи за потерпевших нотариус Дмитрий Бублий ставил без их согласия. Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве на сумму 35 миллионов рублей. За семью актера вступилась министр культуры России Ольга Любимова.

Фото: РИА «Новости»

Это не первая афера четы, утверждали близкие Баталовых. Дрожжина и Цивин профессионально стирались в доверие стариков и завладели уже несколькими квартирами. В кругу актера они появились примерно за год до фатального перелома шейки бедра, после смерти открыли фонд его имени, записав на вдову, и начали собирать деньги. Крестница Баталова Варвара пожаловалась, что Дрожжина звонила ей с угрозами. Замоскворецкий суд приговорил Цивина к пяти годам заключения, Дрожжину — к четырем годам условно. Нотариус получил 4,5 года за пособничество и злоупотребление полномочиями. Кто украл бриллианты Зыкиной Певица Людмила Зыкина заработала не только всенародную славу, но и состояние. Она владела двумя квартирами в высотке на Котельнической набережной и загородным домом в Михалеве, но главным богатством считала коллекцию драгоценностей, которая оценивалась в 4,2 миллиона долларов.

Фото: РИА «Новости»

Не имея своих детей, она забрала из интерната в Пензенской области детей неблагополучного сводного брата. Зыкина воспитала племянников, как родных, дала свою фамилию и по окончании школы подарила каждому по квартире. Сергей и Георгий разменяли жилье и вернулись на малую родину, а Екатерина осталась в столице работать на мясокомбинате. В 2009 году певица скончалась. Ценные вещи и накопления общей стоимостью порядка 270 миллионов рублей поделили между племянниками. Коллекция бриллиантов таинственно исчезла. Полиция предположила, что их украл кто-то из окружения, например, личная помощница Татьяна Свинкова. Женщина давно крутилась вокруг певицы: сначала устроилась консьержкой в ее дом, затем втерлась в доверие, заняла пост гендиректора ансамбля «Россия» и получила доверенность на подписание всех бумаг. Вся недвижимость звезды, как выяснилось, давно записана на нее.

Фото: РИА «Новости»

Обыск ничего не дал. Спустя время Свинкова сама явилась в полицию с банкой, наполненной драгоценностями. Зыкина якобы сама отдала их помощнице, попросив в случае смерти продать, вырученные деньги потратить на памятник и пожертвование в храм. Уголовное дело закрыли, бриллианты отдали на ответственное хранение одному из племянников — Сергею. Другие наследники доверились ему, Екатерина даже согласилась разменять единственную квартиру для покрытия судебных расходов. Пока шла регистрация сделки, брат забрал вырученные 50 миллионов рублей из банковской ячейки, оставив сестру ни с чем. После того, как она написала заявление, Сергей вышел на связь и предложил мировое соглашение, по которому уступил ей самые дорогие серьги из коллекции тети. В 2012 году он выставил оставшиеся украшения на торги через аукционный дом «Гелос» и выручил более 31 миллиона рублей. Но по жалобе родственников результаты торгов аннулировали, а мужчина исчез.

В 2018 году на подругу Зыкиной Елену Лосеву вышел представитель бизнесмена из Ирана, преданного поклонника певицы Давуда Аббаса Ахмади. Он просил помочь найти украшения, чтобы выкупить и отдать государству. Однако их местонахождение неизвестно. Большие деньги не принесли наследникам счастья. Сергей находится в бегах, его сестра умерла. Георгий ведет замкнутую жизнь на малой родине.