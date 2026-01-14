Сделал «Ералаш» империей и утопил наследников в долгах. Что скрывал Борис Грачевский

Любимец миллионов и создатель главного детского киножурнала страны прожил жизнь, похожую на скандальный сериал. За кадром «Ералаша» у Бориса Грачевского остались громкие разводы, обвинения и семейные войны. Он ушел ровно пять лет назад, даже не подозревая, какую битву за наследство устроят самые близкие ему люди.

Дебютировал в кино в роли руки

Будущий создатель «Ералаша» родился и вырос в подмосковном санатории «Полушкино» в семье конферансье и библиотекаря. Уже в шесть лет он вместе с отцом выступал на сцене, развлекая приехавших на отдых горожан. «Отец придумал такой номер: зрители загадывали фамилии всяких известных людей — писателей, артистов, художников, а я отгадывал. Это был хорошо продуманный трюк, но все были в восторге», — рассказывал Грачевский.

Школу он бросил после восьмого класса и ушел в подмосковный Калининградский механический техникум, где получил специальность токаря. Свой выбор он объяснял тем, что мечтал строить ракеты, но когда пришел на свою первую работу, то в ужасе оттуда сбежал, осознав, что каждый день ему придется сидеть за чертежным столом с одними и теми же коллегами.

В 1968 году Грачевский отправился на службу в армию. В качестве простого солдата он принимал участие во вводе войск в Чехию. Эта «заграничная поездка» закончилась для рядового серьезной травмой. Брошенный камень сломал ему основание черепа. Грачевский впал в кому и даже пережил клиническую смерть. В своих дальнейших интервью он рассказывал, что тогда оказался в неизвестно светлом тоннеле, через который его несло прямо вверх. После выхода из больницы рядового комиссовали и отправили на гражданку, присвоив вторую степень инвалидности. Вернувшись в Москву, Грачевский устроился работать на Киностудию имени Горького. Сначала ему доверили должность грузчика, а потом повысили до администратора.

Внимание на худого и юркого сотрудника обратил режиссер Александр Роу, работавший над фильмом «Варвара-краса, длинная коса». Ему срочно понадобился дублер, чтобы лечь под огромный таз, откуда высовывалась рука водяного царя Чудо-Юдо Беззаконного, напоминавшая царю о долге. Эта роль стала дебютом Грачевского в кино.

В эти же годы он стал заочником факультета «Организация кинопроизводства» во ВГИКе. Но закончить учебу смог только через 23 года. У Грачевского оказалось слишком много работы.

Как Грачевский придумал «Ералаш» и откуда взял название

Идею создания детского юмористического журнала выдвинула кинорежиссер Алла Сурикова. Она заявила, что для взрослых зрителей в кинотеатрах уже давно прокатывают выпуски журнала «Фитиль», а для детей и подростков ничего подобного нет. Долго раздумывать над названием Сурикова не стала и предложила «Фитилек».

Идеей заинтересовался драматург и заместитель главного редактора киностудии Горького Александр Хмелик. Он тут же привлек к совместной работе Грачевского. От однотипного названия авторы тут же отказались. С подсказки дочери Хмелика они выбрали название «Ералаш», как символ кутерьмы и неразберихи.

«Название понравилось всем, кроме руководителя тогдашнего Госкино СССР Филиппа Ермаша — уж больно здорово рифмовалось: Ермаш — ералаш», — рассказывал Грачевский. Первый выпуск юмористического детского киножурнала вышел в свет 11 сентября 1974 года. Он состоял из трех миниатюр, к одной из которых сценарий написала поэтесса Агния Барто. Веселые истории понравились советским школьникам, и выпуски продолжились. Каждый год выходили по шесть новых «Ералашей». Первые роли в этих короткометражках получили Александр Лойе, Федор Стуков, Сергей Лазарев, Влад Топалов и многие другие известные деятели шоу-бизнеса. Для Грачевского «Ералаш» стал настоящим смыслом жизни. Под его руководством в свет вышло более 700 выпусков киножурнала. В некоторых эпизодах он снимался сам, писал сценарии и выступал в качестве режиссера.

В 1995 году он основал собственную киностудию «Ералаш-Лэнд», которую спустя 10 лет переименовал в просто «Ералаш». Название киножурнала из 70-х годов стало настоящим брендом, который Грачевский всячески охранял.

В 2012 году он подал в суд на петербургский секс-шоп, который в качестве названия выбрал для себя схожее слово «Эролаш». Грачевский подчеркивал, что не позволит порочить репутацию детского журнала и ассоциировать его с секс-игрушками. Созданием полнометражных фильмов он занялся довольно поздно. Его первая работа «Крыша» вышла на экраны только 2009 году. Снова в кресло режиссера создатель «Ералаша» вернулся через пять лет. Он работал над картиной «Между ног, или Тантрическая симфония», историей любви между молодой провинциалкой и пожилым, но известным композитором. Многие посчитали, что Грачевский на экране представил отрывки из своей личной жизни.

Три жены и отцовство в 71 год

Со своей первой женой Галиной будущий создатель «Ералаша» познакомился во время работы на киностудии имени Горького. Простой разнорабочий сначала не сильно понравился студентке московского вуза, но он добился ее внимания. В 1970 году пара поженилась. Сначала семья ютилась в небольшой квартирке одного из бараков на окраине столицы, а после первой беременности переехала в коммуналку к родителям Галины. Сначала на свет появился сын Максим, а через семь лет — дочь Ксения.

После 35 лет брака Грачевский объявил о разводе. Он заявил, что жена сильно от него отдалилась, поэтому прежних чувств уже нет. Режиссер подчеркивал, что оставил ей и детям всю недвижимость и имущество.

В благородство Грачевского поверили не все. Свою лепту внесла дочь Ксения, которая назвала отца предателем и объявила, что прекратила с ним всяческое общение. Сам режиссер в это время начал появляться на различных мероприятиях в компании уроженки Харькова Анны Панасенко, младше его на 38 лет. Пара поженилась в 2010 году, а через год у них родилась дочь Василиса. Брак оказался недолгим, а развод очень громким. Панасенко публично обвиняла Грачевского, что он ее не любил, а просто закрывал дыру в сердце после первого развода, а также сломал ее актерскую карьеру, которая только начала удачно складываться. Грачевский сначала отмалчивался, но после признался, что бывшая жена после рождения дочери вернулась к своему любимому развлечению — ночным клубам. «Просыпаясь среди ночи, дачка вопросительно лепетала: „Мама?“ — я подходил и укачивал, чтобы она заснула», — рассказывал режиссер.

После развода Грачевский купил бывшей жене трехкомнатную квартиру, в которой сделал ремонт и полностью обставил, а также взял на себя обязательство ежемесячно выплачивать алименты на дочь в 80 тысяч рублей. Финалом истории стали публичные обещания Грачевского больше никогда не жениться до конца своих дней. Своего слова он не сдержал. С театральной актрисой Екатериной Белоцерковской Грачевский познакомился на культурном фестивале в Астрахани. Очередная разница в 36 лет никого из них не смутила. Пара в феврале 2016 года отправилась в загс. О своей последней жене Грачевский всегда отзывался только положительно. Она постоянно находилась с ним рядом после диагностированного у него рака кожа. Режиссер пережил несколько тяжелых операций и курс химиотерапии, проходя реабилитацию под строгим контролем Белоцерковской. «Катя мне всегда говорит: „Даже не думай умирать, живи“. Хорошо, буду жить», — рассказывал Грачевский.

В 2020 году он стал отцом в четвертый раз. Белоцерковская родила 71-летнему Грачевскому сына. Режиссер был на седьмом небе от счастья.

Радость оказалась недолгой. Когда сыну не исполнился еще год, Грачевский попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Врачи добились стабилизации его состояния, о чем сам режиссер объявлял, публикуя фотографии из палаты в своих социальных сетях. Но после месяца лечения состояние Грачевского ухудшилось. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ночь на 14 декабря 2021 года создателя «Ералаша» не стало.

Битва за наследство Бориса Грачевского

Смерть создателя «Ералаша» положила начало войны вокруг наследства между тремя супругами и старшими детьми Грачевского. Сначала вдова Белоцерковская и дочь Ксения обратились в суд с требованием признать за ними право на доли в квартире, которую режиссер купил второй жене Анне. Но в деле возникла проблема, потому что Грачевский заключил со второй супругой брачный контракт, оставаясь единственным владельцем недвижимости.

Тяжба продолжалась до конца прошлого года и дошла до Московского городского суда, который принял решение разделить между наследниками по одной четвертой доли спорной квартиры. Суд признал наследниками Белоцерковскую, дочь Грачевского Ксению, вторую жену Анну и ее несовершеннолетнего сына Филиппа.

Вторым самым важным активом, который остался после Грачевского оказалась студия «Ералаш», права на бренд, товарные знаки и все выпущенные фильмы. Но разделить эту часть наследство оказалось очень сложно.

В деле возник продюсер Аркадий Григорян — давний партнер Грачевского. Он долго не передавал необходимые бумаги вдове режиссера, а после объявил себя генеральным директором всего «Ералаша». Борьба за возвращение бренда объединила вдову и вторую супругу Граческого. Анна обвинила Григоряна, что он подделал подпись ее бывшего мужа, чтобы получить полный контроль над компанией. Сам продюсер отделался одной репликой, что ему позвонил неизвестный и потребовал передать права на «Ералаш» вдове и второй жене Грачевского, чего он делать не намерен.

Но в 2023 году дочь Ксения вошла в число миноритарных совладельцев компании. Вдова, младший сын и младшая дочь также получили свои доли. Но основным владельцем «Ералаша» остался Григорян.

Кроме имущества покойный режиссер оставил своим наследникам еще и многомиллионные долги. Оказалось, что Грачевский взял в долг под проценты у своего продюсерского центра 10 миллионов рублей, но отдать не успел. Компания через Мещанский суд Москвы взыскала 1,8 миллиона с вдовы режиссера и старшей дочери Ксении. Оплату долга старшая дочь взяла на себя, взяв с вдовы обещание передать ее доли в «Ералаше». На этом продюсерский центр не остановился и подал еще один иск на 11 миллионов рублей. Дата рассмотрения еще не назначена.