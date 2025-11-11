Сегодня 16:33 Несчастный брак, травля и трудности с дочерью. Страшные тайны Людмилы Гурченко 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Образ Людмилы Гурченко продолжает вдохновлять поколения. Для многих она стала символом силы, независимости и уверенности в себе — женщиной, которая преодолела взлеты и падения в карьере. Ее яркий, харизматичный образ с неукротимой энергией навсегда остался в кино, песнях и памяти тех, кто знал ее лично. В преддверии 90-летия со дня рождения знаменитой актрисы, которое приходится на 12 ноября, коллеги Гурченко поделились новыми подробностями о ее закулисной жизни.

«Хулиганка, матерщинница»: какой на самом деле была Гурченко Александру Михайлову посчастливилось не только работать с Людмилой Гурченко, но и дружить. В программе «Пусть говорят» на Первом канале актер признался, что очень скучает по теплому общению с ней.

Удивительная женщина! Для меня она до сих пор жива. Это человек с парадоксами, человек с невероятным взглядом на жизнь. Процитирую маленькую такую запись из ее дневника: «Я вспыльчивая, я не очень спокойная, нервная. Ненавижу дураков, терпеть не могу долго думающих. Тот, кто не владеет чувством юмора, для меня калека. Можно меня за это не любить? Можно. И я разрешаю». Вот это Людмила Марковна. Александр Михайлов

Михайлов наблюдал, как Гурченко полностью отдавалась работе, буквально вживаясь в роль. Однако ее непростой характер часто выходил боком. Режиссер Меньшов, например, долго не решался утвердить ее на главную роль в фильме «Любовь и голуби». «Владимир Валентинович вспоминал, как пришла к нему Гурченко и говорит: „Володя, что бы обо мне ни говорили — мол, я хулиганка, матерщинница… Поверь мне на слово — перед тобой чистый лист бумаги. Я люблю тебя, доверяю твоей режиссуре, ты прекрасный, а мне очень нравится роль Раисы Захаровны. Так что давай без проб“», — рассказал Михайлов. С легендой кино дружила и режиссер Светлана Дружинина. Они познакомились в университете. Дружинина вспоминала, что, когда поступила на первый курс, Гурченко уже училась на третьем. Тогда она еще не играла в «Карнавальной ночи».

Всегда, стоя у зеркала в туалете, поправляя волосы, с такой тоской смотрела на Татьяну Бестаеву, еще на кого-то и говорила: «Девки, почему же я не такая?» Светлана Дружинина

При этом Светлана Сергеевна выделила исключительный талант и харизму Гурченко.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Тайны Людмилы Гурченко: тяжелое детство, несчастный брак, травля и проблемы с дочерью Детство Люси омрачила война. Отец ушел на фронт, несмотря на инвалидность, оставив девочку с матерью в оккупированном Харькове. Будущей звезде приходилось петь для немецких солдат, чтобы получить еду и безопасность, писало РИА «Новости». После войны город начал оживать. Эвакуированные возвращались, и школы наполнялись учениками. Но среди них были и те, кто называл Гурченко «немецкой подстилкой». Они обзывали ее, устраивали бойкоты и даже били. Но будущая артистка с достоинством выдерживала все испытания. Гурченко пророчили карьеру певицы, но она хотела сниматься в кино. В 1953 году она отправилась в Москву и поступила во ВГИК. Ей нужно было избавиться от украинского акцента и доказать, что провинциалка не хуже столичных студентов. Ее первые роли были небольшими, но судьбоносной стала встреча с Эльдаром Рязановым. Режиссер не планировал видеть Людмилу Гурченко в роли Леночки Крыловой в фильме «Карнавальная ночь». Однако Иван Пырьев, директор «Мосфильма», убедил его дать шанс молодой актрисе. Картина стала культовой, а Гурченко обрела статус всесоюзной звезды. Слава обернулась новой бедой. Людмиле не хватало денег, она жила на съемной квартире и скудно питалась. Актриса выступала на заводах и проводила творческие вечера. За это ее обвинили в «буржуазных нравах» и отлучили от кино. Гурченко не звали сниматься, газеты травили, а денег постоянно не хватало. Только в 1970-х актриса смогла вернуться на экран. Она доказала, что талант нельзя сломить.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Личная жизнь Людмилы Гурченко Личная жизнь народной любимицы могла бы стать основой для драматического сериала: шесть браков, непростые отношения с дочерью и трагическая гибель внука. Первый брак Людмилы Гурченко начался в 18 лет. Она вышла замуж за режиссера Василия Ордынского, но их союз продлился всего год. Со вторым мужем, сценаристом Борисом Андроникашвили, актриса прожила дольше и родила дочь Марию. Однако и этот брак распался из-за измен. Но именно с Марией связаны самые болезненные страницы жизни Гурченко. После развода маленькую девочку отправили в Харьков к бабушке. Мария вернулась в Москву и поняла, что между ней и мамой появилась огромная пропасть. Гурченко, для которой карьера всегда была на первом месте, не знала, как найти общий язык с дочерью. Мария пошла по пути, противоположному материнскому. Она стала врачом, вышла замуж и родила двух детей. Но даже в этом проявился конфликт поколений. Мать не одобряла выбор дочери, что спровоцировало временный развод Марии с мужем. Трагедия, окончательно разлучившая мать с дочерью, произошла в 1998 году. Тогда 16-летний Марк, внук Людмилы Гурченко, скончался от передозировки. Когда актрисы не стало в 2011 году, началась судебная тяжба за московскую квартиру. Мария пережила мать лишь на шесть лет, скончавшись в 2017-м.

Фото: РИА «Новости»

Правда или миф? Самые громкие слухи о Людмиле Гурченко Людмила Гурченко прожила насыщенную жизнь, полную взлетов и падений. Однако ее имя до сих пор окружено слухами, мифами и домыслами. Осиная талия 48 сантиметров О талии Людмилы Гурченко ходят легенды. Одни говорят, что она была 48 сантиметров, другие — 43, а самые смелые утверждают, что 40. Даже сама актриса подогревала интерес, рассказывая в интервью, что во время съемок «Карнавальной ночи» ее талия составляла 48 сантиметров. Правда, сообщил life.ru, оказалась прозаичнее. Ирина Великанова, костюмер Людмилы Гурченко, в одном из интервью рассказала, что реальный обхват талии актрисы был 68 сантиметров. Не 48 и не 56, как часто думают, а обычные 68. В музее «Мосфильма» до сих пор можно увидеть костюмы актрисы. Любой посетитель может убедиться: никакой экстремальной узости там нет.Откуда же появилась эта легенда? Все просто: широкая спина, создающая V-образный силуэт, и пышные юбки визуально сужали талию. А мастерство операторов и особая пластика движений делали фигуру еще более эффектной. Подруга актрисы Нина Свит считает, что важную роль сыграло и военное детство. Голод в формирующие годы не дал фигуре развиться по классическим канонам. Гурченко действительно была стройной, но не чудом анатомии.

Отказ сотрудничать с КГБ и «уничтожение нищетой» Этот слух оказался правдой. Его подтвердила сама Гурченко и множество свидетелей. В 1957 году молодую звезду пригласили на встречу с министром культуры СССР Николаем Михайловым. Во время съемок фильма «Девушка с гитарой» ей предложили сотрудничество с КГБ. За помощь в установлении контактов с иностранцами сулили квартиру и курсы иностранных языков. Это предложение поступило накануне Международного фестиваля молодежи и студентов. Гурченко категорически отказалась. Это решение обернулось для нее серьезными последствиями. Через несколько месяцев в «Комсомольской правде» появился фельетон «Чечетка налево», который обвинял актрису в легкомысленности и стремлении к быстрому заработку. Именно тогда Гурченко подверглась настоящей травле: на 10 лет она фактически выпала из большого кино. Ей доставались лишь второстепенные роли или главные, но в малозначительных проектах. Сама актриса позже говорила: ее 20 лет «уничтожали нищетой». Ни квартиры, ни прописки — только слава и популярность, которые не могут покрыть расходы на аренду даже самого скромного жилья. Некоторые историки оспаривают эту версию, утверждая, что Гурченко продолжала сниматься в тот период. Однако факты говорят обратное: после «Карнавальной ночи» актрисе пришлось ждать более 10 лет, прежде чем она смогла вернуться к значимым ролям.

Фото: РИА «Новости»

Роман с Владимиром Высоцким Этот слух часто появляется в желтой прессе и даже попал в художественный сериал о Гурченко. История о пылкой любви двух ярких звезд советской эпохи кажется романтичной, но не имеет ничего общего с действительностью. Пятый супруг Людмилы Гурченко, пианист Константин Купервейс, прожил с ней 18 лет. Он категорически отрицает слухи о романе. В своей книге «Людмила Гурченко. Золотые годы» он называет эти истории «грязными байками» и «бессовестным враньем». Высоцкий часто бывал у Гурченко. Они дружили, и музыкант приходил в гости, исполняя новые песни, которые еще никто не слышал. Он вдохновенно отстукивал ритм каблуками, и соседи с радостью слушали его импровизированные концерты. Однако их общение ограничивалось только творческой сферой. Купервейс утверждает: ревности он не чувствовал, ведь понимал истинную природу их связи. Миф возник благодаря создателям биографического сериала, решившим добавить драмы в историю актрисы. В реальности все оказалось менее скандальным.

Страстная любовь к пластике Гурченко действительно была рекордсменкой среди звезд советского и российского кино по числу пластических операций. Разные источники называют от восьми до 20 операций. Гурченко делала пластические операции с 1970-х годов. Сначала она скорректировала нос, а затем начала регулярно обращаться к хирургам. Ее копилка пластических процедур включает ринопластику, блефаропластику, подтяжки лица и шеи, липосакцию, коррекцию скул, подтяжку груди и абдоминопластику. Она также часто делала инъекции ботокса и филлеров. Пластический хирург Александр Тепляшин, работавший с Гурченко, вспоминал, что она стремилась к идеальному лицу без морщин. Актриса находила врачей, готовых проводить операции даже в ситуациях, когда это было рискованно. Актриса перенесла операцию летом 2009 года. Шесть часов под общим наркозом для 73-летней женщины. Врачи настойчиво советовали остановиться, предупреждали о рисках. Но Гурченко была непреклонна.

У нее такое лицо получилось, что открываются либо глаза, либо рот, одновременно не получается, кожи не хватает. Алексей Герман режиссер

После операций у Гурченко возникли проблемы со зрением и начали выпадать волосы. Врачи предполагают, что частые наркозы подорвали ее здоровье и стали одной из причин ранней смерти. Однако для актрисы это был осознанный выбор. Она боялась, как бы ее не «списали в тираж», как это произошло после успеха «Карнавальной ночи».