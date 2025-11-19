Сегодня 19:25 Обставила молодую вдову: почему суд защитил право третьей жены Градского на его наследство 0 0 0 Фото: Jochen Tack, РИА Новости / www.globallookpress.com Знаменитости

Смерть народного артиста России Александра Градского в ноябре 2021 года повлекла за собой многолетнюю судебную битву за наследство, напоминающую сценарий социальной драмы. В центре конфликта оказались вдова музыканта Марина Коташенко, на которой он женился за месяц до смерти, и его третья супруга Ольга Фартышева, с которой мэтр развелся еще в 2001-м. Казалось бы, закон должен был быть полностью на стороне официальной вдовы, но финальное решение суда перевернуло все с ног на голову: за Ольгой признали право на долю в наследстве.

Какое имущество оставил Градский Борьба за внушительное наследство Градского началась вскоре после его смерти. В 2023 году Марине и двум несовершеннолетним детям присудили дом в Наро-Фоминском городском округе площадью 1172 квадратных метра, нежилую недвижимость в центре столицы площадью 600 квадратных метров, а также земельные участки в Подмосковье площадью 4700 квадратных метров. Старшие дети композитора — Даниил и Мария — получили еще один дом в Наро-Фоминском городском округе площадью 1533 квадратных метра, квартиру на улице Мосфильмовской и земельный участок в пригороде Москвы площадью порядка 4000 квадратных метров. Кроме того, суд постановил, что все наследники будут получать средства благодаря владению авторскими правами на произведения Градского. Фартышевой на тот момент не присудили ничего. Но женщина сдаваться не стала и подала апелляцию.

Фото: РИА «Новости»

Почему экс-жена смогла предъявить права спустя десятилетия? Ключ к разгадке юридической головоломки кроется в необычной ситуации, которая сложилась после развода Градского и Фартышевой, проживших в браке больше 20 лет. Они расторгли союз, но не стали делить совместно нажитое имущество. По словам их общего сына Даниила, между родителями существовала некая джентльменская договоренность. «Папа всегда говорил маме, чтобы она не переживала: ее доля всегда останется за ней», — вспоминал мужчина в беседе с aif.ru. Кроме того, артист утверждал, что больше не будет вступать в официальный брак. Эту устную клятву он нарушил незадолго до смерти, женившись на матери двух своих младших детей Марине Коташенко. Завещания маэстро не оставил, поэтому все его имущество автоматически должно было перейти к законным наследникам — вдове и детям. Однако Ольга, опираясь на 34-ю статью Семейного кодекса России, подала иск о признании за ней права собственности на половину имущества, приобретенного в период брака с композитором.

Фото: РИА «Новости»

До смерти Градского эти права бывшей жены носили спящий характер, пояснила адвокат Майя Шевцова в беседе с NEWS.ru. Когда музыкант ушел из жизни, все его имущество, включая половину Фартышевой, поступило в наследственную массу и должно было поделиться между наследниками. «Таким образом, смерть бывшего супруга стала тем моментом, когда она узнала о нарушении своего права: имущество начали делить без согласия женщины», — резюмировала адвокат. Как поделили миллиардное наследство Судебные тяжбы, длившиеся больше двух лет, сопровождались громкими взаимными обвинениями. Марина Коташенко называла поведение Ольги возмутительным. Она утверждала, что женщина вместе с детьми позорит память мэтра. «На федеральном канале продолжают выходить программы с участием старших детей моего супруга <…>. Главные герои, а теперь звезды телешоу Даниил и Мария Градские во главе с матерью бесстыдно порочат имя моего супруга и его репутацию», — говорила вдова NEWS.ru.

Интересно Александр Градский был женат четыре раза. Первый брак с избранницей по имени Наталья артист называл молодежным поступком. Со второй женой, актрисой Анастасией Вертинской, он прожил всего два года. Ольга Фартышева стала третьей супругой звезды. С четвертой избранницей, Мариной Коташенко, Градский жил без регистрации брака с 2003 года. Александр Градский был женат четыре раза. Первый брак с избранницей по имени Наталья артист называл молодежным поступком. Со второй женой, актрисой Анастасией Вертинской, он прожил всего два года. Ольга Фартышева стала третьей супругой звезды. С четвертой избранницей, Мариной Коташенко, Градский жил без регистрации брака с 2003 года.

При этом двоюродная сестра маэстро Наталья заявляла, что его брак с Коташенко вовсе можно считать недействительным. Она обвиняла вдову в том, что практически бросила нуждавшегося в ней мужа. «Вы заставили больного человека жениться на вас. Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже!» — возмущалась Наталья в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: РИА «Новости»

В итоге апелляционный суд встал на сторону экс-супруги артиста. Все спорное имущество поделили прямо в зале заседаний. Ольге досталось право на половину активов, приобретенных в период ее семейной жизни со знаменитостью. Все предыдущие судебные решения по этому делу отменили из-за выявленных нарушений. Сын Фартышевой и Градского Даниил не стал раскрывать, какое именно имущество досталось матери, однако признался, что по-настоящему счастлив за нее.

Я очень рад за маму. Это огромная победа для нее, но, прежде всего, это огромная победа для всех женщин в нашей стране, которые были обделены, которых оставили без раздела имущества. Даниил Градский

Мужчина подчеркнул, что его мать, будучи честным человеком, претендовала исключительно на то, что должно было достаться ей по закону. Никакое другое имущество она отсудить не пыталась. Понять притязания женщины можно: ее союз с Градским начинался в маленькой квартирке площадью 26 квадратных метров, в которой супруги жили вместе с ребенком и бабушкой. «Все, что было потом, родители создали вместе. <…> Мама получила то, что должна была по закону: все объекты недвижимости, участки были исследованы, вплоть до точных дат, когда они были приобретены», — заключил Даниил.