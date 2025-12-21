Шикарной московской квартире Гурченко позавидовали на Украине

«Обозреватель»: в Москве у Людмилы Гурченко осталась дорогая квартира

После смерти Людмилы Гурченко вдовец Сергей Сенин превратил ее квартиру в центре Москвы в музей. В нем сохранилась мебель и дорогие подарки, сделанные артистке, сообщило украинское издание «Обозреватель».

Гурченко и Сенин выкупили квартиру в одном из подъездов «Волоцких домов» в 2004 году. Она отделана венецианской штукатуркой, лепниной, резным паркетом и застекленным эркером. Стоимость 120-метровой квартиры с четырехметровыми потолками украинские журналисты оценили в 1,9 миллиона долларов.

Смотрители музея сохранили мебель и личные вещи артистки: найденный на блошином рынке антикварный секретер, подаренный Александром Олешко сундук, коллекцию посуды из уранового стекла.

После смерти Гурченко родственники узнали, что она владела дачей в деревне Глаголево. Внучка хотела превратить ее в музей.