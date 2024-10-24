Глюкоза vs Фадеев. Наркотики, мультик, офшоры и задержание в Шереметьеве

На днях певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, задержали в аэропорту Шереметьево. Позднее артистку доставили в суд, который оштрафовал ее на пять тысяч рублей за «употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача». Спустя несколько дней Глюкоза написала пост, в котором объяснила, что не принимала наркотики. Она намекнула, что «травлю» организовал не кто иной, как бывший продюсер — Максим Фадеев. Что произошло в московском аэропорту, что говорит об этом сам Фадеев, при чем здесь офшоры и детский мультик — в материале 360.ru.

Задержание Глюкозы в Шереметьеве Сотрудники полиции ждали Глюкозу на выходе из самолета. Она прилетела из Санкт-Петербурга, где проходили съемки шоу для федерального канала, в Москву. «Они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии», — написала певица в Telegram-канале. Ионову попросили пройти в отделение полиции в здании аэропорта и согласиться на медосвидетельствование. В свою очередь, певица попросила у правоохранителей документы. Они отказались сделать это на камеру. Артистка сразу позвонила адвокатам. «Нам озвучивают причины, по которым сотрудники полиции сочли требования [для задержания] законными: отсутствие (и это не опечатка) у меня запаха алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов, поведение, не соответствующее обстановке. Все это неправда», — заверила Ионова-Чистякова.

Фото: Glukoza/Twitter.com / Global Look Press

На место привели двух понятых. По словам Глюкозы, они не подтвердили наличие у певицы перечисленных признаков. По этой причине артистка отказалась от прохождения медосвидетельствования. Затем ее повезли на суд, где оштрафовали. После суда и бессонной ночи Глюкоза отправилась на частное мероприятие. По словам певицы, гости ждали ее три часа из-за возникших проблем с законом. «Сейчас мне тяжело, потому что я понимаю, что это не конец и мне придется еще бороться. Не с законом, нет. С человеком, который закон не уважает и пытается его подчинить себе <…> Вы знаете, кто последние месяцы пытается меня уничтожить», — намекнула Глюкоза на своего бывшего продюсера Максима Фадеева.

Фото: Глюкоза с мужем. Alexander Keltik/Russian Look / Global Look Press

Оступилась или подтолкнули? Инцидент в аэропорту никого особо не удивил: летом Глюкозу практически «отменили» из-за скандального выступления на Дне металлурга в Красноярске. Певица вышла на сцену в явно измененном состоянии, трогала себя за интимные места на глазах у детей. После этого началась «отмена» Глюкозы. Певица попыталась оправдаться: оказывается, у нее совсем недавно умерла бабушка. Из-за сильного стресса врачи прописали антидепрессанты. «У меня пропал сон, панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют», — пожаловалась артистка. Многие, в том числе наркологи, тогда отметили, что антидепрессанты не могут дать такого эффекта. В итоге близкие и команда Глюкозы сообщили, что собираются направить певицу в рехаб. Проходила ли в итоге Ионова лечение, неизвестно.

Как бы там ни было, из-за шумихи на Глюкозу обратила внимание налоговая. Она заблокировала счета артистки: та задолжала более 260 тысяч рублей. Пришлось заплатить. Тогда Фадеев заявил, что выступление Глюкозы «перешло все границы». «Затрагивается и моя репутация. Больше терпеть нет сил, и не хочется. Я не знаю, что это, бешенство чего, но то, что это бешенство, точно. Поэтому этот беспредел нужно прекращать», — заявил музыкальный продюсер. Прозвучало как угроза. По всей видимости, Глюкоза именно так это и поняла. «На меня началась атака моего бывшего продюсера. Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно», — пожаловалась певица.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / Global Look Press

Конфликт Глюкозы с Фадеевым Казалось бы, что нужно Фадееву от бывшей подопечной? Ведь Фадеев и Глюкоза не работают давно, вроде бы расстались без скандалов. Издание «Комсомольская правда» сообщило, что в 2015 году Глюкоза с мужем сподюсировала мультипликационный фильм Фадеева. Картина провалилась, начались суды. Выяснилось, что Глюкоза с мужем получили деньги на рекламу проекта из бюджета, но вложили в мультик далеко не все средства. Муж Чистяковой вывел в офшоры свыше 110 миллионов рублей. Этого Фадеев Глюкозе не простил, ведь мультфильм он создавал в честь сына Саввы.

Фото: Певица Наталья Ионова (Глюкоза) с супругом, генеральным продюсером картины Александром Чистяковым, и дочками Лидией и Верой на премьере анимационного фильма Максима Фадеева «Савва. Сердце воина» в кинотеатре «КАРО Vegas 22» / РИА «Новости»

Спор из-за псевдонима Еще одним камнем преткновения стали псевдоним и каталог песен Глюкозы. По словам певицы, в 2007 году она подписала с Фадеевым договор, согласно которому продюсер отдавал ей творческий псевдоним и более 20 песен. За это певица с мужем заплатили 600 тысяч долларов. Через 10 лет, в 2017-м, Фадеев и Глюкоза перестали сотрудничать — видимо, все из-за того же мультфильма. До 2023 года Ионова спокойно выступала со своими песнями. Но затем изменилось российское законодательство об авторских правах. «Спустя некоторое время, осенью прошлого года, на меня вышел представитель Фадеева с информацией, что Максим хотел бы получать 25% от моих доходов, на мой удивленный вопрос: „С чего вдруг?“ — был ответ: „Чтобы не создавать проблем с ТВ-правами“», — рассказала певица. Она напомнила бывшему продюсеру об оплате договора. Потом Фадеев, по словам Глюкозы, начал создавать ей проблемы.

Фото: Glukoza/Twitter.com / Global Look Press

В разговоре с 360.ru музыкальный журналист Zvuki.ru, юрист и специалист по авторским правам Павел Сурков заявил, что нельзя сказать наверняка, насколько требования Фадеева законны. «Мы не знаем, о чем был изначальный договор 2017 года. Может быть, в нем есть какие-то оговорки. Пока не увидим договора, дать однозначную оценку ситуации нельзя», — отметил юрист. Глюкозу поддержала ее подруга — блогер Ксения Собчак. «Я, к сожалению, не могу вдаваться в детали, но знаю, в какие высокие кабинеты ходил жаловаться один продюсер на „наркоманку, которая позорит его и поет песни для детей“, чтобы вызвать отдел по наркотикам. Все это — гнусная ложь, цель у которой одна — отжать бренд, за который ему все давно заплатили», — утверждала Собчак в Telegram-канале. Коллегу по цеху поддержал и Филипп Киркоров. «Мне не нравится, когда на артиста набрасываются с оголтелой ненавистью и начинают топтать ногами. Посмотреть, как падает звезда, — любимая народная забава. С таким же удовольствием ей любуются, а затем ее мочат с таким же удовольствием», — сказал певец.

Фото: Glukoza/Twitter.com / Global Look Press

Требования извинений и угроза судом Фадеев недолго тянул с ответом на намеки Глюкозы. В своем Telegram-канале музыкальный продюсер сообщил, что лично позвонил мужу Натальи и спросил, что происходит. Чистяков ответил, что у них есть доказательства причастности Фадеева к задержанию в аэропорту.

Я подожду внутреннего расследования Чистякова, который пообещал предоставить доказательства моего участия. И если они не будут предоставлены, я подожду публичных извинений и опровержения ее «намеков». Если этого не будет, я пойду в суд с целью запретить ей использовать псевдоним. Максим Фадеев

Продюсер не забыл упомянуть и деньги, которые Глюкоза заплатила в 2007 году. По словам Фадеева, бренд принадлежит ему, а полученные средства — лишь часть сделки. К тому же он готов их вернуть. «Это была часть гонорара за право исполнять песни и пользоваться псевдонимом», — отметил продюсер. Кстати, именно Фадеев напомнил общественности, что Глюкоза была на злополучной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Все с той же Ксенией Собчак.