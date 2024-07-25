Налоговая заблокировала счета Глюкозы после скандального концерта в Красноярске

Федеральная налоговая служба заблокировала счета певицы Глюкозы, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, после скандального концерта в Красноярске. Данные системы «БИР-Аналитик» свидетельствую о наличии задолженности по налогам.

На имя звезды зарегистрировано ИП. Причиной блокировки операции по счетам певицы стала задолженность перед налоговой в сумме 262,817 тысячи рублей. Решение ФНС приняла 22 июля. Счета Глюкозы заблокировали в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

Организаторы концерта Глюкозы в Красноярске решили подать на певицу иск о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту. На бесплатном концерте в честь Дня металлурга звезда велда себя неадекватно, чем вызвала возмущение у красноярцев.