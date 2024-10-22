Глюкозу оштрафовали за наркотики на 5 тысяч рублей

Суд оштрафовал известную певицу Наталью Ионову (Глюкоза) на пять тысяч рублей за употребление наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, ее задержали в зале аэропорта Шереметьево в нетрезвом виде. Правоохранители предложили певице пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась. Суд решил смягчить наказание, потому что у Глюкозы есть несовершеннолетние дети.

Кроме того, после лечения от зависимости певица в два раза уменьшила ценник за выступление — до 2,5 миллиона рублей. Также она пообещала организаторам исполнять старые хиты на закрытых концертах, несмотря на протесты продюсера Максима Фадеева. Предварительно, Ионову задержали в наркотическом опьянении после одного из таких ивентов.

Ранее неадекватное выступление Глюкозы возмутило красноярцев. Певица трогала себя за интимные места и ругалась матом.