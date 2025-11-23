Сегодня 19:43 Шанс на жизнь. Как похоронивший Началову Евгений Алдонин борется с раком Онколог Черемушкин: у Алдонина есть шанс, его опухоль нашли на ранней стадии 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev, Soba Hospital, РИА Новости / www.globallookpress.com Эксклюзив

Имя Евгения Алдонина хорошо известно каждому российскому болельщику. Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА. Его карьера — история побед, упорства и преданности футболу. Казалось, что и после завершения игрового пути жизнь экс-капитана сборной России будет яркой и насыщенной. Но судьба приготовила самое серьезное испытание — борьбу с онкологическим заболеванием.

Что сейчас происходит с Алдониным Новость о том, что у 45-летнего Евгения Алдонина диагностировали рак поджелудочной железы, повергла спортивное сообщество в шок. Как выяснилось, футболист уже больше года ведет борьбу с тяжелым недугом, но долго скрывал происходящее от коллег. «Потом Женя начал часто отсутствовать, все стали задавать вопросы. Он уехал на лечение в Германию, и только близкие знали, что ситуация серьезная», — рассказал aif.ru друг Алдонина, футболист Дмитрий Булыкин. Знаменитости пришлось рассказать правду из-за необходимости продолжать длительное и дорогостоящее лечение. Он перенес несколько операций, но впереди не менее сложный путь. Сегодня остро стоит вопрос финансов: семья Евгения уже не в состоянии самостоятельно оплачивать лекарства, а Российская премьер-лига официально обратилась к общественности с просьбой о помощи. Начался сбор средств на лечение заслуженного мастера спорта.

Испытания на прочность Жизнь Евгения Алдонина никогда не была гладкой. За внешним благополучием чемпиона скрывалась череда тяжелых потерь. В 2005 году, в разгар спортивных триумфов, в автокатастрофе погиб его отец. Затем последовал яркий, но недолгий брак с певицей Юлией Началовой. Рождение дочери Веры, казалось, символизировало начало новой счастливой главы. Но спустя пять лет пара рассталась, объяснив это плотными графиками и невозможностью быть вместе. Несмотря на развод, они сохранили теплые отношения. Трагическая и внезапная смерть Началовой в 2019 году от обострения подагры стала для Алдонина тяжелейшим ударом. Он с достоинством проходил через это горе, сконцентрировавшись на поддержке дочери, которая после смерти матери переехала к отцу и его второй супруге Ольге.

Сложностей добавила и судебная тяжба за квартиру, которую футболист купил для Юлии и Веры. После кончины певицы выяснилось, что та переписала на экс-бойфренда половину жилья взамен на заем в размере 20 миллионов рублей. Увы, Алдонин проиграл все суды, и недвижимость пришлось продать. Это не единственная материальная потеря Евгения: в 2014 году с его счета в банке бесследно исчезли 47 миллионов рублей. Но что бы ни происходило, чемпион продолжал двигаться дальше, оставаясь порядочным и не участвуя ни в каких скандалах. Поклонники верят, что эта стойкость позволит Алдонину справиться с болезнью. Почему рак поджелудочной железы так опасен По словам медиков, положение Алдонина действительно непростое. Как пояснил в беседе с 360.ru врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, рак поджелудочной железы — один из самых коварных и сложных в диагностике видов онкологических недугов. «Он относится к категории одного из самых сложных для диагностики. Вся проблема в локализации: орган окружен другими, а его ранние симптомы часто маскируются под обычные проблемы с ЖКТ — вздутие, тошнота, нарушение стула», — сказал эксперт. По словам Черемушкина, зачастую болезнь обнаруживается случайно. Или когда нарушается дренирование протоков и начинается воспаление.

Сложность диагностики влияет на прогнозы, отметил врач. Успех лечения напрямую зависит от стадии, на которой выявили опухоль, и типа ее биологического поведения. «Если опухоль агрессивно распространяется по лимфатическим путям, то даже диагностика не поможет, потому что выявить инфильтративный тип роста очень сложно. Прогноз в этой группе, к сожалению, плохой. Даже операция технически очень сложна, а клетки часто устойчивы к современным методам химиотерапии», — пояснил собеседник 360.ru. Однако врач дает надежду в тех случаях, когда заболевание обнаружили рано. Шанс на жизнь есть, если операции прошли успешно, а клетки не были склонны к быстрому распространению.

В этом случае человек может вернуться к нормальной жизни. Ее качество несколько изменится, но прогнозы достаточно благоприятные. Евгений Черемушкин

Надежда на будущее Сегодня Алдонин борется не только за себя, но и за свою семью. У него двое маленьких детей от второго брака — девятилетний Артем и шестилетняя Анжелика, а также взрослая дочь Вера, сохранившая крепкую связь с отцом. Жизнь Евгения, наполненная благотворительностью, организацией футбольных турниров в родной Алупке и активной общественной позицией, доказывает, что сдаваться он не собирается.